24UR Forum: pridružite se nam v živo

"Zdravstvo v Sloveniji se razkraja: polne urgence, neznosna čakanja na preglede in operacije, pacienti na hodnikih. Tujina in zasebniki privabljajo zdravnike z boljšimi plačami in delovnimi razmerami, javne bolnišnice se komaj držijo nad vodo. Sploh še imamo javno zdravstvo?" so se vprašali raziskovalni novinarji z urednico Alenko Marovt na čelu in začeli snovati pogovorno oddajo 24UR Forum: (NE)JAVNO ZDRAVSTVO.

Oddaja, ki bo v ponedeljek ob 20.00 skupaj z občinstvom in številnimi gosti potekala v živo s Filozofske fakultete Maribor, bo številnim odprtim vprašanjem omogočila poligon konstruktivnega dialoga. Pokazali bomo konkretne primere in alarmantne razmere. Se spraševali o rešitvah in o tem, kdo bo zdravil bolezni sodobnega časa, kdo operiral najtežje bolnike? Bomo sploh še imeli dovolj zdravnikov in medicinskih sester?

Veseli bomo, če se boste občinstvu in voditeljici Maji Sodja pridružili tudi vi. Pričakujemo vas v ponedeljek ob 19. uri na Filozofski fakulteti v Mariboru.

Za ogled izpolnite prijavnico, ki jo najdete na tej povezavi.