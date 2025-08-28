Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Film/TV

24UR: Vi ste središče naših zgodb. Že 30 let

Ljubljana, 28. 08. 2025 13.05 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
PRO PLUS
Komentarji
0

24UR je stalnica in navada slovenskih gledalcev. Že tri desetletja ostaja najbolj gledana informativna oddaja v Sloveniji.

Voditelji oddaje 24UR: Darja Zgonc, Petra Kerčmar, Edi Pucer, Jani Muhič
Voditelji oddaje 24UR: Darja Zgonc, Petra Kerčmar, Edi Pucer, Jani Muhič FOTO: POP TV

"24UR ostaja prva izbira slovenskih gledalcev, ko v poplavi informacij iščejo preverjene novice. To je skozi vsa leta ostalo naše poslanstvo in tako bo tudi naprej. Ostajamo v središču zgodb ljudi, odpiramo teme, razkrivamo, sprašujemo, poročamo. Ekipa oddajo ustvarja predano, z znanjem in zanosom, da vsak dan ob 19.00 že 30 let ponudimo verodostojne informacije," je povedala vodja uredništva 24UR Metka Majer.

S prihodnjim tednom se ekipi pridružuje še novinarka Manca Turk, vračajo pa se tudi nove, poglobljene raziskovalne teme znotraj izjemno dobro sprejetih rubrik Inšpektor, Fokus in Dejstva. Že danes boste v rubriki Dejstva lahko videli ekskluziven pogovor z judo trenerjem Marjanom Fabjanom, v sobotnem Inšpektorju se bodo dotaknili stroškov, ki jih prinaša novo šolsko leto, v nedeljskem Fokusu pa boste videli ozadje političnih iger pol leta pred volitvami.

Oddaja 24UR skupaj s spletno stranjo 24ur.com prinaša preverjene in kredibilne informacije, uporabne novice in poglobljene članke.

"Naše televizijsko in spletno informativno uredništvo odlično sodelujeta, poleg ažurnosti in kredibilnosti smo na 24ur.com ponosni tudi na daljše, poglobljene članke ob koncih tedna in pa POPkaste, v katerih gostimo zanimive in strokovne goste z različnih področij. Rekordne obiskanosti 24ur.com niso naključje," pravi urednik 24ur.com Jure Tepina.

Terenska ekipa MotoGP: David Stropnik, Peter Kavčič in Eva Koderman Pavc
Terenska ekipa MotoGP: David Stropnik, Peter Kavčič in Eva Koderman Pavc FOTO: POP TV

V športnem delu 24UR in 24ur.com boste lahko še naprej gledali in brali reportaže z velikih športnih dogodkov in pogovore s športnimi zvezdami. Na Kanalu A lahko uživate v nogometnih predstavah UEFA Lige prvakov in ob dirkanju motorjev s prizorišč dirk MotoGP.

Že zelo kmalu, 7. septembra ob 10.30, pa bo na POP TV prenos kolesarske dirke L'Etape Slovenia, ki rekreativnim kolesarjem omogoča legendarno izkušnjo in prestiž kultne Dirke po Franciji. Osrednje prizorišče bo Slovenski trg v Kranju, kjer bo zrasla prava vas L'Etape Slovenia z vsemi spremljevalnimi aktivnostmi in startno-ciljnim prostorom. Ambasador, in zdaj že ikona kolesarskega vikenda, ostaja kolesar Matej Mohorič.

Informativna oddaja Svet na Kanalu A pa se s ponedeljkom vrača na običajno dolžino in dobiva prenovljen studio. Njegova največja prednost bo velik videowall, preko katerega bodo gledalci tudi skozi vizualno podobo še bolj celostno doživeli vsako temo. Delno magazinski format, ki so ga uvedli spomladi, bodo še utrdili, vračajo se že ustaljene rubrike. Ob ponedeljkih Finančni svet z Adijem Omerovićem, ob torkih Kriminalne zgodbe s Saro Volčič in ob sredah Na bolje z Ana-Marijo Ficko. Denis Malačić, Barbara Bašić in Barbara Golub bodo pripravljali četrtkovo rubriko Vaš svet, ob petkih pa se boste lahko nasmejali Aleksandru Pozveku v rubriki Ne, resno?

Voditeljica Sveta Nuša Lesar
Voditeljica Sveta Nuša Lesar FOTO: POP TV
svet kanal a 24ur pop tv 24ur.com
Naslednji članek

Kdo je blestel na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala?

Naslednji članek

'Vredno oskarja': kdo je 74-letnica, ki straši v Uri izginotja?

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163