24UR: Vi ste središče naših zgodb. Že 30 let

"24UR ostaja prva izbira slovenskih gledalcev, ko v poplavi informacij iščejo preverjene novice. To je skozi vsa leta ostalo naše poslanstvo in tako bo tudi naprej. Ostajamo v središču zgodb ljudi, odpiramo teme, razkrivamo, sprašujemo, poročamo. Ekipa oddajo ustvarja predano, z znanjem in zanosom, da vsak dan ob 19.00 že 30 let ponudimo verodostojne informacije," je povedala vodja uredništva 24UR Metka Majer.
S prihodnjim tednom se ekipi pridružuje še novinarka Manca Turk, vračajo pa se tudi nove, poglobljene raziskovalne teme znotraj izjemno dobro sprejetih rubrik Inšpektor, Fokus in Dejstva. Že danes boste v rubriki Dejstva lahko videli ekskluziven pogovor z judo trenerjem Marjanom Fabjanom, v sobotnem Inšpektorju se bodo dotaknili stroškov, ki jih prinaša novo šolsko leto, v nedeljskem Fokusu pa boste videli ozadje političnih iger pol leta pred volitvami.
Oddaja 24UR skupaj s spletno stranjo 24ur.com prinaša preverjene in kredibilne informacije, uporabne novice in poglobljene članke.
"Naše televizijsko in spletno informativno uredništvo odlično sodelujeta, poleg ažurnosti in kredibilnosti smo na 24ur.com ponosni tudi na daljše, poglobljene članke ob koncih tedna in pa POPkaste, v katerih gostimo zanimive in strokovne goste z različnih področij. Rekordne obiskanosti 24ur.com niso naključje," pravi urednik 24ur.com Jure Tepina.
V športnem delu 24UR in 24ur.com boste lahko še naprej gledali in brali reportaže z velikih športnih dogodkov in pogovore s športnimi zvezdami. Na Kanalu A lahko uživate v nogometnih predstavah UEFA Lige prvakov in ob dirkanju motorjev s prizorišč dirk MotoGP.
Že zelo kmalu, 7. septembra ob 10.30, pa bo na POP TV prenos kolesarske dirke L'Etape Slovenia, ki rekreativnim kolesarjem omogoča legendarno izkušnjo in prestiž kultne Dirke po Franciji. Osrednje prizorišče bo Slovenski trg v Kranju, kjer bo zrasla prava vas L'Etape Slovenia z vsemi spremljevalnimi aktivnostmi in startno-ciljnim prostorom. Ambasador, in zdaj že ikona kolesarskega vikenda, ostaja kolesar Matej Mohorič.
Informativna oddaja Svet na Kanalu A pa se s ponedeljkom vrača na običajno dolžino in dobiva prenovljen studio. Njegova največja prednost bo velik videowall, preko katerega bodo gledalci tudi skozi vizualno podobo še bolj celostno doživeli vsako temo. Delno magazinski format, ki so ga uvedli spomladi, bodo še utrdili, vračajo se že ustaljene rubrike. Ob ponedeljkih Finančni svet z Adijem Omerovićem, ob torkih Kriminalne zgodbe s Saro Volčič in ob sredah Na bolje z Ana-Marijo Ficko. Denis Malačić, Barbara Bašić in Barbara Golub bodo pripravljali četrtkovo rubriko Vaš svet, ob petkih pa se boste lahko nasmejali Aleksandru Pozveku v rubriki Ne, resno?