24UR: Vi ste središče naših zgodb. Že 30 let

"24UR ostaja prva izbira slovenskih gledalcev, ko v poplavi informacij iščejo preverjene novice. To je skozi vsa leta ostalo naše poslanstvo in tako bo tudi naprej. Ostajamo v središču zgodb ljudi, odpiramo teme, razkrivamo, sprašujemo, poročamo. Ekipa oddajo ustvarja predano, z znanjem in zanosom, da vsak dan ob 19.00 že 30 let ponudimo verodostojne informacije," je povedala vodja uredništva 24UR Metka Majer.

S prihodnjim tednom se ekipi pridružuje še novinarka Manca Turk, vračajo pa se tudi nove, poglobljene raziskovalne teme znotraj izjemno dobro sprejetih rubrik Inšpektor, Fokus in Dejstva. Že danes boste v rubriki Dejstva lahko videli ekskluziven pogovor z judo trenerjem Marjanom Fabjanom, v sobotnem Inšpektorju se bodo dotaknili stroškov, ki jih prinaša novo šolsko leto, v nedeljskem Fokusu pa boste videli ozadje političnih iger pol leta pred volitvami.

Oddaja 24UR skupaj s spletno stranjo 24ur.com prinaša preverjene in kredibilne informacije, uporabne novice in poglobljene članke.

"Naše televizijsko in spletno informativno uredništvo odlično sodelujeta, poleg ažurnosti in kredibilnosti smo na 24ur.com ponosni tudi na daljše, poglobljene članke ob koncih tedna in pa POPkaste, v katerih gostimo zanimive in strokovne goste z različnih področij. Rekordne obiskanosti 24ur.com niso naključje," pravi urednik 24ur.com Jure Tepina.