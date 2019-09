25 let Prijateljev: oddaja, ki je spremenila idejo o družini

In prav s tem, z realnim prikazom odnosov, so se Prijatelji tako zelo priljubili gledalcem vsepovsod po svetu.

Že v prvih treh minutah prvega dela prve sezone spoznamo Rachel Green, ki jo igra Jennifer Aniston . V naglici vstopi v legendarno kavarno Central Perk, kjer išče prijateljico iz srednješolskih klopi Monico ( Courtney Cox ), da bi ji povedala, da je pobegnila s svoje poroke in pred oltarjem pustila izbranca Barryja . Monico najde, ji pove, kaj je naredila in doda, da ne ve, kaj bo naredila, ker ji oče verjetno ne bo več dajal žepnine. Monica pobeglo nevesto Rachel predstavi ostalim prijateljem: Rossu, Chandlerju, Joeyju in Pheobe, ti pa jo skupaj prisilijo, da prereže kreditne kartice, za katere plačuje njen oče."Dobrodošla v resničnem svetu. Zanič je, všeč ti bo," ji reče Monica in tako se začne zgodba šestih nerazdružljivih prijateljev, ki skupaj skozi naslednje desetletje preživljajo svoje najlepše in najhujše trenutke v življenju.

Martha Kauffman in David Crane sta leta 1993 napisala scenarij za serijo o prijateljih ter njihovih življenjih. V času, ko so na televiziji predvajali samo družinske serije, kot so Roseanne, Nora hiša, Sveži princ iz Bel Aira in druge, je bila serija Seinfeld edina, ki se je dotikala življenja mladih. V uvodu v scenarij Prijateljevsta Kauffmanova in Crane zapisala: "Serija govori o prijateljstvu. Ko si samski v velikem mestu, so prijatelji tvoja družina." Že takoj na začetku je jasno, da se bo serija osredotočila na vsakega posameznika, na zgodbe in odnose. Šest prijateljev, ki so se zasidrali v srca gledalcev, je potolažilo vse tiste, ki so bili samski, ki so mislili, da so samo njihove družine posebne, drugačne, nefunkcionalne.

Naslovna pesem I'll be there for you je postala sinonim za Prijatelje.

Tudi 25 let po predvajanju prve epizode in 15 let po predvajanju zadnjega dela je to serija, ki vsakodnevno pridobiva nove oboževalce. Ne samo, da se njeni prvi oboževalci z njo 'starajo', tudi njihovi mlajši bratje, sestre in celo najstniški otroci so postali pravi navdušenci in oboževalci.

Seveda je bilo kar nekaj stvari v seriji tudi nerealističnih – sploh to, da mladi, ki ne zaslužijo veliko, živijo sami v prostornih stanovanjih sredi Manhattna. A gledalci so jim to odpustili, saj so se poistovetili z liki in njihovimi zgodbami. Vsak gledalec se je našel v vsaj enem od glavnih likov.

Zaradi nefunkcionalnih družin in včasih napornih odnosov z domačimi je prvi dan zahvalnosti v seriji tisti, ki je zapečatil njihovo skupno praznično usodo. "To ni bil nikogaršnji prvotni načrt," je povedal Joey na skupnem dnevu zahvalnosti. No, kasneje so vse nadaljne praznike preživeli skupaj in tako postali 'družina'.

Mlajšim generacijam je sicer težko razumeti, kako se lahko prijatelji družijo brez pametnih telefonov, in kot pravi Neil Ewen, profesor filmografije in medijev na univerzi Winchester: "Serija ponuja fantazijo delčka življenja, ki si ga želiš. Vsi si želimo brezskrbno posedati s prijatelji in se družiti, ne da bi nas obremenjevale kakršnekoli obveznosti."

Ob 25-letnici so serijo predvajali tudi na filmskem Tribeca festivalu, kjer je Marta Kauffman povedala: "To je serija o času v življenju, ko so prijatelji tvoja družina. Ko pa imaš svojo družino, se to spremeni."In kje misli, da so njeni glavni liki končali, kakšna je njihova zgodba danes? "Ross in Rachel imata odlično zvezo, a ... Emma, njuna hčerka, redno obiskuje terapevta."

Nadaljevanja ne bo

Čeprav je zadnjih deset let glavna tema o Prijateljih prav ta, ali se bodo še kdaj vrnili in ali bomo v nadaljevanju izvedeli, kako so Ross, Rachel, Monica, Chandler, Pheobe in Joey končali, kaj delajo in kakšno je njihovo življenje, se to ne bo zgodilo. Kot je letos povedala Kauffmanova: "Ne bomo snemali nadaljevanja. Za to obstajata dva razloga. Eden je, da serija govori o času v življenju, ko so prijatelji tvoji prijatelji. Drugi razlog pa je, da nikakor ne moremo narediti nečesa, kar bi bilo bolje od tega, česar smo vajeni, kar poznamo."