30. jubilejni Liffe z Abelom Ferraro in preverjenim naborom filmov

Krona letošnje jubilejne izdaje mednarodnega filmskega festivala Liffe bo poleg več kot stotih filmov obisk kultnega režiserja Abela Ferrare, ki so mu poleg retrospektive Agnes Varda posvetili tudi letošnjo sekcijo Posvečeno. Od domačih filmov si bo moč ogledati z vesnami ovenčano dramo Zgodbe iz kostanjevih gozdov, koprodukcijo Šivi in Laro scenarista Blaža Kutina.

Katarina Čas v filmu Jaz sem Frenk v režiji Metoda Pevca. FOTO: Liffe

30. festival Liffe bo poleg osrednjega gosta, cineastaAbela Ferrare, ki je poznan po filmih kot soPokvarjeni poročnik, Kralj New Yorka, Odvisnostin Pogreb, tokrat ponudil enega njegovih prvih filmov, in sicer Angel maščevanja (1981), ter novejša Tatovi teles(1993)inPasolini (2014) z izvrstnim Willemom Dafoejem. Medtem ko bo avtobiografski film Tommaso, vnovič z Dafoejem, 13. novembra odprl letošnji festival.

30. Liffe bo med 13. in 24. novembrom ponovno postregel z več kot stotimi filmi, novo festivalsko prizorišče pa so iz Kina Šiška preselili v Kino Bežigrad. Izbrane filme bodo zavrteli še v Mariboru, Celju in Novem mestu. Utečenim festivalskim nagradam vodomec, nagradi občinstva, nagradi FIPRESCI, nagradi za najboljši kratki film in nagradi mladinske žirije Kinotrip pa se letos pridružuje nagrada Art kino mreže Slovenije, ki bo nekakšen znak odličnosti za izbrani film.

Letos preminuli režiserki Agnes Varda se bodo v Retrospektivipoklonili s sedmimi filmi. Veliko prostora pa bo letošnja jubilejna izdaja namenila tudi slovenskim filmom oz. slovenskim ustvarjalcem. Za vodomca se bo v sekciji Perspektivepotegoval film Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ki ga je zrežiral Gregor Božič, ki je sredi septembra letos prejel enajst nagrad vesna na Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Poleg omenjenega velja v tej sekciji omeniti še film Lara Jana Oleja Gersterja, ki ga je oscenaril naš Blaž Kutin, film o zapletenem odnosu med materjo in sinom pa je bil nagrajen v Karlovih Varih. V to sekcijo so uvrstili še delno slovensko koprodukcijo Šivi v režiji Miroslava Terzića, o ženski, ki se v iskanju pravice sama bori proti sistemu.

Zgodbe iz kostanjevih gozdov (režija: Gregor Božič) FOTO: Liffe

V zelo gledalsko oblegani sekciji Predpremiere bodo prikazali stvaritev Jaz sem Frenk v režiji Metoda Pevca z Janezom ŠkofominKatarino Čas v glavnih vlogah, film pa sooča vrednote kapitalizma in socializma. Na ogled bo biografska drama Judy, film o Judy Garland, z Renee Zellweger v glavni vlogi, čaka nas nova drama Medtem, ko vas ni bilo Kena Loacha, brezdialoški Modrček z Mikijem Manojlovićemter Moj najboljši profil z vedno prepričljivo Juliette Binoche. Omeniti velja vsaj še francosko-japonski film Resnica, prav tako z Binochevo in s Catherine Deneuve ter južnokorejskega Parazita in Obtožujem!Romana Polanskega, za pokušino pa tudi prva dva dela serije Jezero, po knjigi Tadeja Goloba, v režijiKlemna Dvornika inMatevža Luzarja. Med predpremierami bodo prikazali še manjšinsko slovensko koprodukcija Bog obstaja, ime ji je Petrunija režiserke Teone Strugar Mitevske, ki je nominirana za evropsko filmsko nagrado lux.

Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi (režija: Nick Broomfeld) FOTO: Liffe

Kralji in kraljice bodo ponudili Družinsko romanco d.o.o. Wernerja Herzoga, Gospodov glas Györgyja Palfija (poznan po kultni Taksidermiji), Luč mojega življenja Caseyja Afflecka, Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi, o zgodbi Leonarda Cohena in njegove muze v režiji Nicka Broomfelda, Svetilnik Roberta Eggersa z Willemom Dafoejem in Robertom Pattinsonon, Ferrarovo biografijo Tommasoin pa Zajec Jojo z brhko Scarlett Johansson. V Panorami svetovnega filma bomo lahko videli film O, čudovita noč, ki je nemški film Xaverja Böhma, a v njem igra vedno odlični Marko Mandić, ki bo najbrž tudi gost festivala. Sem so uvrstili tudi koprodukcijo Dnevnik Diane Budisavljevićv režiji Dane Budisavljević, koprodukcijo Božanska ljubezen Gabriela Marcarain avstralski prvenec Mlečni zobjerežiserke Shannon Murphy.

Marko Mandić v nemškem filmu O, čudovita noč v režiji Xaverja Bohma. FOTO: Liffe

SekcijaEstravagancane bi smela razočarati vseh tistih, navdušenih nad čudnim in neobičajnim, ponudila pa bo južnokorejski triler Gangster, policist, hudič, brazilsko grozljivko Nočna izmena, Prvo ljubezen v režiji Takashija Miikeja, črno komedijo Črna jaknaQuentina Dupieuxa ter argentinsko zombijado Zastrupljeni zombiji. Sekcija za najmlajše Kinobalon bo ponudila šest filmov za otroke od četrtega leta naprej, sekcija Fokus pa se letos imenuje Kubanski film 60, v sklopu katere bodo zavrteli devet filmov in dva sklopa kratkih filmov. K temu so pridali še spremljevalni program, ko bodo, poleg Ferrare, nekateri ustvarjalci obiskovalce pozravili tudi po projekcijah in odgovarjali na vprašanja, v Evropi na kratko pa so pripravili program kratkih filmov.