30 let filma 'Duh': kako se je vloga izmuznila Tini Turner

Patrick Swayze, Demi Moore in Whoopi Goldberg so pisali nepozabno zgodbo, ki prepriča vsakič, tudi po tridesetih letih od nastanka filma. Romantični fantazijski triler je leta 1990, ko se je v kinematografih pojavil, ustvarjalcem prinesel 505 milijonov dolarjev (441 milijonov evrov) dobička, kar ga je uvrstilo na sam vrh lestvice najuspešnejših filmov tistega leta. 13. julija, ko je bil premierno prikazan, je doživel mešane odzive, vendar nato gledalcem po celem svetu hitro zlezel pod kožo in se tako danes uvršča med nepozabne filmske klasike, ki jo odlikuje mešanica napetih scen, čutne romantike ter prvovrstnega humorja.

Za odlično odigrano vlogo Ode Mae Brown si je igralka Whoopi Goldberg prislužila celo prestižnega oskarja za žensko stransko vlogo, kar ji je uspelo šele kot drugi temnopolti igralki v zgodovini (pet desetletij prej je kipec prejela Hattie McDaniel za vlogo v filmu 'V vrtincu' ). Ko je Goldbergova na odru podelitve sprejela oskarja, se je v govoru zahvalila Patricku Swayzeju za to, da je vlogo sploh dobila. Režiser filma Jerry Zucker je takratno situacijo razložil v nedavnem intervjuju: "Zaradi nekega razloga obstajajo govorice, da bi naj Swayze studiu sporočil, da pri filmu ne bo sodeloval, če v filmu ne bo tudi Whoopi. Če je temu res tako, za to nikoli nisem slišal. Res je, da je Patrick oboževal Whoopi, vendar menim, da so govorice neresnične."

Zucker je povedal tudi, da najprej ni želel, da se v vlogi Ode Mae pojavi komedijantka, zato si je vzel kar nekaj časa, preden se je odločil, da na testno snemanje povabi prav Goldbergovo. Priznal je, da je imel najprej v mislih drugo zvezdnico, in sicer pevko Tino Turner : "Takrat se je nahajala v Londonu, poslala nam je video, filmski studio je bil nad idejo izjemno navdušen! Na koncu videa je Tina posnela tudi svojo izjavo, v kateri je priznala, da si vloge noro želi. Sam sem si rekel samo – zdaj pa lahko umrem!" Vendar je začetno navdušenje pri režiserju hitro zbledelo, čeprav je studio še zmeraj vztrajal pri svoji odločitvi: "Opravila je izjemno delo, vendar vseeno, Tina ni bila igralka. Morda bi lahko bila, ampak tukaj se je pokazala velika razlika. Tako sem moral sprejeti odločitev, da je za vlogo prava ravno Whoopi, in ne Tina, ter jo kasneje tudi utemeljiti."

Tina pa ni edina zvezdnica, ki se ji je izmuznila vloga v nepozabnem filmu. Glavna lika, Sama Wheata in Molly Jensen, sta skoraj zaigrala hollywoodska igralca Harrison Ford ter Michelle Pfeiffer. "Filmski studio si je močno želel Harrisona Forda, tudi jaz. Oboževal sem Forda. Povabili so ga na kosilo in glede situacije je bil zelo odkrit. Vprašal je, zakaj bomo ustvarjali tak film, zmeden je bil glede žanrske opredelitve, vprašal je, ali je to komedija ali je morda tragedija, in dodal, da je film zelo čuden. Vem, da ni bil edini takega mnenja, enostavno si ni predstavljal, kako se bodo ti žanri prepletali,"je povedal režiser. Na vrhu igralk, ki si jih je studio zaželel za vlogo Molly, pa je bila Michelle Pfeiffer, čeprav je bilo na seznamu ogromno prvovrstnih igralk. Sodelovanje se ni zgodilo, zato je Zucker pozornost preusmeril na Swayzeja in Moorovo: "Sram me je, ampak takrat resnično nisem verjel v Patricka, nato me je kontaktiral njegov agent in razložil, kako močno si igralec te vloge v resnici želi. Ko je prišel, sem takoj začutil, da se bo z njegovo prisotnostjo film dvignil na mnogo višji nivo. Vlogo je dobil nemudoma."

Režiser se spominja tudi, da ga je pri Demi Moore pritegnila njena mladostna prezenca, ki jo je izžarevala na ekranu, za vlogo Molly pa je iskal tudi močno žensko, kar je Demi v njegovih očeh vsekakor bila. Vendar se je med procesom snemanja filma pogosto spraševal, ali so njegove odločitve glede izbire igralcev sploh pravilne: "Demi je takrat svetu predstavila novo pričesko, lase so ji postrigli na kratko, medtem ko je Patrick imel malo daljše lase, zato sem si mislil, da se mi bodo ob mojem prvem režiserskem poskusu pri romantični drami enostavno vsi posmehovali." Vendar je kasneje, po pregledu posnetkov z vaj, ugotovil, da je bila odločitev glede izbire glavnih igralcev ter tudi pričesk pravilna:"Na posnetkih je bila Demi videti čudovito. Še dandanes ji zmeraj znova rečem: Hvala, da si postrigla lase, ne da bi me prej vprašala, saj bi ti takrat definitivno odgovoril z ne!"