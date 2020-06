30-letni igralec iz filma Somrak umrl zaradi usodne mešanice drog

Gregory Tyree Boyce , 30-letni igralec, ki je igral tudi v filmu Somrak , ter njegovo dekle Natalie Adepou sta umrla zaradi nevarne mešanice drog, je potrdil lasvegaški mrliški oglednik John Fudenberg . Dodal je, da je bila za zaljubljenca usodna mešanica kokaina in fetanila, ki ga mnogi poznajo tudi kot sintetični heroin. A fetonil naj bi bil še bolj nevaren od običajnega heroina in v Združenih državah povzroči večje število smrti kot heroin, piše Independent.

Po Gregoryjevi smrti je na Facebooku spregovorila njegova mama, ki je zapisala, da je imel v načrtu svoj posel in da je mislila, da si je uredil življenje. "Želel je začeti svoj posel, imel je idejo o restavraciji s piščančjimi bedri. Ustvaril je cel spekter omak, ki jih je želel poimenovati po znanih raperjih z zahodne obale, kot so Snoop Dog, Kendrick Kemar, Roddy Ricch, The Game in drugi."