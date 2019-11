30. Liffe: 60. obletnica kubanskega filma in pregled filmov Abela Ferrare in Agnes Varde

Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) v jubilejni trideseti različici ponuja tudi festivalsko sekcijo Fokus, ki je osredotočena na kubanski film, ki praznuje 60 let. Pravzaprav gre za 60. obletnico ustanovitve Kubanskega inštituta za filmsko umetnost in industrijo. V izboru kubanskih filmov iz je tudi film iz leta 1993 Jagode in čokolada režiserja Tomasa Gutierreza Alee , nastal ob pomoči Juana Carlosa Tabia, ki je bil nominiran za tujejezičnega oskarja

Retrospektiva je namenjena letos preminuli francoski režiserki Agnes Varda s sedmimi filmi iz njenih različnih obdobij, od Vasi na obali (1955) do Agnes o Vardi (2019). Retrospektiva ponuja tudi omenjeni, avtobiografski dokumentarni film Agnes o Vardi, ki je premiero doživel tik pred režiserkino smrtjo na letošnjem filmskem festivalu v Berlinu (Berlinalu). V izboru je še nekaj njenih najbolj znanih filmov, kot so Cleo od 5 do 7 (1962), Sreča (1964) ter Brez strehe in zakona (1985).

Sekcija Posvečeno pa je namenjena režiserju Abelu Ferrari, znanemu po filmih Pokvarjeni poročnik, Kralj New York in Tatovi teles (slednji tudi v izboru), poleg tega pa so na ogled tudi Angel maščevanja in Pasolini (o slavnemu italijanskemu režiserju Pieru Paolu Pasoliniju z Willemom Dafoejem v glavni vlogi), slednji igra tudi v njegovem avtobiografskem filmu Tommaso, ki je odprl letošnji Liffe.

Liffe vključuje tudi program za mlade in najmlajše ljubitelje filma Kinobalon, v sklopu katerega bodo v Kindovoru prikazali šest novih celovečernih filmov, gre za izbor najboljših filmov sodobne produkcije za otroke in mlade.