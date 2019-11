30. Liffe: Cohenove muze, ljubezen, tripi, depresija in večnost

Leonard Cohen je leta 2016 umrl manj kot tri mesece in pol po smrti svoje muze, Marianne Ihlen, Norvežanke, ki jo je spoznal in živel z njo na grškem otoku Hidra, kjer sta preživela nekaj sanjskih let. Spoznala sta se med bivanjem v boemski skupnosti umetnikov, sicer pa je bil to čas drog, svobodne ljubezni, odprtih razmerij, čas, ko je Cohen skušal uspeti kot pisatelj, a je šele nato po nagovarjanju Judy Collins posnel pesem Suzanne in druge, počasi pa premagal tudi strah pred nastopanjem. A ko je doživel huronski odziv, je bil "pečen" in je naredil preklop v pevsko kariero enega naboljših kantavtorjev vseh časov.

Režiser Nick Broomfield v film vplete tudi svoje izkušnje, ki jih je doživel s Cohenom in Marianne. Ta je dejala, da se je zavedala, da se bosta morala soočiti s svojimi težvami, hkrati pa je bila edina, ki se je do Leonarda obnašala povsem običajno in ni bila nad njim "preveč navdušena" kot večina oboževalk, ki so ga obkrožala.

"Hotela sem ga zakleniti v škatljico in izgubiti ključ. Raje bi bila eno noč z njim kot vse življenje s kom drugim," so bile njene besede, čeprav je dobro vedela, da nikoli ni bila edina ženska v njegovem življenju in da je bilo ob vsem skupaj prisotno tudi veliko trpljenja in hrepenenja. Cohen ni želel imeti otrok, zato je morala za splave poskrbeti sama. Ali je bila njuna ljubezenska zgodba tragedija ali je, je težko soditi, a Cohen je svoji Marianne poslal srčno sporočilo, ko je bila na smrti postelji, da"bo večno njen in da se jih zahvaljuje za vse lepo v življenju".