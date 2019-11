30. Liffe: Glas, toplina, iskrivi duh in bolečina z druge strani mavrice

Če so bili filmi Čarovnik iz Oza, Srečaj me v sv. Louisu in Zvezda je rojena nedvomen vrhunec njene kariere, potem film pokaže, kaj se je dogajalo v zadnjem letu njenega življenja, ko se je, obubožana od dolgov, ki so ji jih nakopali nekdanji možje, in razrvana od substanc in alkohola, "boleče" skušala vrniti nazaj na odrske deske. A je ohranila iskrico v svojih velikih očeh, toplino in iskrivost duše ter veliko ljubezen do svojih otrok.

Garlandova se je pozimi leta 1968 v Londonu pripravljala na pet tednov razprodanih nastopov v klubu The Talk of the Town. Četudi ni bila več na vrhuncu slave in moči, pa sta bili njena želja in dramatičnost glasu samo še bolj izraziti. Judy se tako rada prepira, uveljavlja svoj prav in četudi se zdi problematična, iz nje sijeta duhovitost in toplina. Film pokaže tudi razburljivo romanco z Mickeyjem Deansom, ki je bil, kot omenjeno, tik pred njeno nenadno smrtjo, samo nekaj mesecev njen peti mož.