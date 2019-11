30. Liffe: Kakšen je najboljši spletni profil seksi profesorice v srednjih letih?

V srednjih letih še kako cvetoča in seksi Claire Millaud je uspešna profesorica, ki jo močno zagrabi svet družbenih omrežih, kjer se zdi, da je vse mogoče, da nič ni tako, kot se zdi, kjer ni nujno vse res, da so laži resnica in da je to "neko drugo" življenje, pač digitalni lajf, kot si ga vsak posameznik lahko predstavlja.

Da ima "jajca" brez dvoma dokazuje podatek, da je nekajkrat zavrnila vloge, ki jih ji je ponujal Steven Spielberg , tudiJurski park, da je lahko zaigrala v Tri barve: Modra Krzysztofa Kieslowskega , kar ji je prineslo tako cezarja kot nagradno za najboljšo igralko v Benetkah. Kasneje je sodelovala s Hanekejem in Kiarostamijem, kar kaže, da ima potreben pogum in zvedavost, ko gre za različna filmska raziskovanja.

Ko ima nov film 55-letna Juliette Binoche , je to zagotovo dober razlog, da si ga ogledamo, sploh, če vemo, da je poleg Isabelle Huppert ena gonilnih igralk francoske in tudi svetovne kinematografije. Binocheva je svoj preboj doživela že pri 24 letih, ko je ob Danielu Day-Lewisu čutno zaigrala v dramiNeverjetna lahkost bivanja, na začetku tridesetih pa že dobila oskarja za film Angleški pacient, za najboljšo stransko vlogo.

Je ločena mati dveh otrok, ki ima precej viharno razmerje s precej mlajšim fotografom Ludom, zato si domisli, da bo za njim vohunila na spletu. Na Facebooku si zato ustvari lažni profil in postane Clara, mlado in lepo 24-letno dekle. Z njo se prek spletnega klepetalnika spoprijatelji in neznosno zaljubi Alex, Ludov prijatelj, ki si jo po nekem času seveda želi srečati tudi na štiri oči. A si Claire izmišljuje vedno nove in nove izgovore, da do srečanja ne pride in da se ne bi razkrila njena skrivnost. Vmes vse skupaj pridno razlaga svoji terapevtki, s katero imata precej oseben, a tudi neobičajen odnos.

Njena zasebnost postane ena sama velika obsesija, služba in otroka so potisnjeni ob stran, medtem ko ona sanjari in se predaja skušnjavam vzporednega sveta. A dogodki kmalu pripeljejo stvari do točke, ko je stičišče obeh svetov neizogibno, kar po pomeni grožnjo življenju, kot ga je poznala in živela poprej ...

Igralske sposobnosti, možnost empatije in prepričljivost, ki jo prikaže Binocheva, so preprosto nalezljivi, kar ni pri njej nič čudnega, prej lahko porečemo, da nič manj niti ne pričakujemo. Vloga "antijunakinje" ji pristaja, hkrati pa ji prida potrebno kompleksnost in protislovnost, s katero se marsikdo, ki je bil kdaj v kakšni podobni situaciji, lahko poistoveti. Občutki krivde se zdijo pravi, svoje ponižanje in bridkost pa tako skanalizira skozi izmišljeno žensko na spletu. A njeno resnično življenje, prebliskom blaženosti navkljub, v resnici ni nič lažje, prej obratno. Teža spoznanja ob prevari in dejstvu, da jo je nekdo "odstranil" iz svojega življenja, je enostavno neznosna. Je žrtev današnje, večinoma zlagane, družbe?