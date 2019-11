30. Liffe: Ko spregovorijo trupla in postane grdo ...

Film Nočna izmena deluje kot da je v njem več dialogov z mrtvimi kot pa med živimi protagonisti. Morda bi si to kdo, ki je izgubil katerega od svojih ljubih, celo želel, a zagotovo ne na način, kot to doživlja Stenio, ki ima ob precej mukotrpnem delu v mrtvašnici to posebno sposobnost, da se lahko pogovarja z mrtvimi.

Kot to lahko zdaj omogoči moderna animirana računalniška grafika, da vse deluje precej prepričljivo, Stenio najprej izve, da ga žena vara s pekom, nato pa se z lokalnimi nepridipravi domeni, da naj izvedejo njun umor. Kar pa je samo začetek njegove kalvarije, saj se vse počasi obrne proti njemu.

Film je zastavljen na zanimiv način, saj je že od vsega začetka nekaj, česar morda nismo pričakovali, hkrati pa ostaja svež, a briljantno morbiden in tudi dramatičen. Ramalho nam v njem pripoveduje o ljudeh in njihovih usodah, a na prepričljiv način, z osebno noto, z gonilom in cilji, za katerimi stremijo njegovi liki.