30. Liffe: Mož, ki je na kolena spravil Cosa Nostro

Buscetta se po prijetju v Braziliji zaveda, da je v škripcih, in celo skuša narediti samomor. A ga rešijo, brazilska policija ga izroči italijanskim oblastem, on pa postopoma sprejme odločitev, ki bo znanilka velikih premikov in sprememb. Začne sodelovati s sodnikom Giovannijem Falconejem , s katerim imata seanse, skozi katere Cosa Nostro razkrinkavata od znotraj, od pomembnega protagonista. Čeprav to pomeni, da bo prelomil večno zavezo, ki jo je sprejel ob vstopu v to mafijsko združbo. A sam trdi, da ostaja časten mož, ki brani svojo družino.

Perverznost okoliščin je pravzaprav dilema, ali Buscetta govori resnico ali si vse, kar pove, izmisli, seveda v imenu tega, da bi rešil lastno rit in svojo družino. Drži, da"je s stališča Cosa Nostre, mafijske tradicije, preteklosti in družine, ki ji pripada, zares izdajalec", kot trdi režiser, hkrati pa je prav odločitev, da bo razkril ostale akterje umazanih poslov in morije, pokazatelj, da se z določenimi prijemi in odločitvami mafije ne strinja in s tem pokaže svojo pokončno držo in neupogljivost.

Ob vsem skupaj se lahko zalotimo, da z njim sem in tja celo sočustvujemo, saj po eni strani deluje kot junak, pogumen mož, ki v imenu svojih prepričanj, celo konservativnosti, želi pokazati "pravo resnico" in se rešiti. Po drugi strani pa si želi, da bi še vedno veljala neka stara, častna pravila, s katerimi so ga vzgajali in ga pokorili od mladih nog. Iskrenost ali ne, resnica ali laž, Buscetta je dobil pičle tri in pol leta zapora, ostali vpleteni pa večinoma dosmrtno ječo. Sam pa je leta 2000 umrl tako, kot si je vedno želel.

Tak realizem, kot ga doživimo v prvih dvajsetih minutah pričujočega filma, lahko vidimo le v italijanskih mafijskih filmih ali francoskih policijskih trilerjih, saj Scorsese vseeno deluje nekoliko preveč spolirano, malce poetično ali pač hollywoodsko. Nauk celotne zgodbe je (tudi) v tem, da mafijec ostane mafijec. Do konca. Nemirni duh marsikomu, čeprav je bil prej oproščen ali je z nekaj leti zapora odslužil svoj dolg, ni dal miru. Zato so mnogi šli nazaj urejat "neporavnane račune", saj mafija namreč ne pozablja. Ničesar in nikoli.