30. Liffe: Svoboda spolnosti, duha in uma ali ko projekcijo zapusti polovica dvorane

"Upam, da boste zdržali do konca," je pred projekcijo 132 minut dolgega filma Svoboda malce hudomušno pripomnil eden glavnih igralcev v filmu Marc Susini. Čeprav se večini ni sanjalo, o čem govori, saj so morda lahko prebrali le sinopsis, v katerem piše, da gre za zgodbo o"libertincih, ki so osamljeni v deželi, kjer vladajo hinavščina in sprevržene vrline, oni pa širijo filozofijo razsvetljenstva, ki temelji na zavračanju moralne avtoritete in vsakršnih omejitev".

Za vsem skupaj stoji španski provokatorAlbert Serra, poznan po filmih, kot sta Zgodba moje smrti (2013)ali Smrt Louisa XIV. (2016), ki po svojih besedah "sovraži gledališke igralce", zdaj pa je naredil spletno avdicijo in tako nekatere naturščike čez noč naredil za zvezde. In takoj, ko je bilo jasno, da si njegovi junaki od vsega najbolj"prizadevajo, da bi našli varno zavetje, kjer se bodo lahko predajali svojim pregrešnim igram, v katerih ne veljajo nobeni drugi zakoni kot zgolj tisti, ki jih postavljajo posameznikove najgloblje želje", potem je bilo približno jasno, kam nas pelje ta film.

In že ob samem začetku, ko se film posveča aristokratom, ki želijo ugrabiti nekaj nun in početi z njimi čudne stvari, so nekateri ogorčeno vstali in zapustili dvorano. A začetna premisa filma kaj hitro razpade na koščke. Nato se po režiserjevih besedah "začne metafizična frustracija, da imaš filma sčasoma že vrh glave in si na koncu krepko oddahneš". No, prav tisto, česar se je bal Susini, se je med projekcijo vedno bolj uresničevalo. Vedno več ljudi je zapuščalo dvorano.

Zdelo se je, kot da so vsi puristi, ki so si želeli ogledati film, poln seksa in srednjeveških perverznosti, z rdečimi lici in nerodnimi koraki hiteli zapuščati dvorano, kot bi jih bilo sram, da jih po predstavi, ko se bodo prižgale luči, ne bi kdo videl, da so si ogledali pričujoči film. Kdo ve, morda so odšli domov gledat izbrane perverznosti, ob katerih so sami s sabo in jih pri tem nihče ne moti?