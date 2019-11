Padel je zastor nad jubilejnim 30. Liffom, gledalce je najbolj navdušil film Vsak dan je dober dan

Na 30. ljubljanskem filmskem festivalu so v soboto podelili nagrade, o čemer smo že poročali, danes pa je padel zastor tudi nad celotno izvedbo Liffa, ki se je začel v sredo 13. novembra. Letošnja jubilejna izdaja je ponudila kopico nagrad, glavna, strokovna nagrada Liffa vodomec je po izboru mednarodne žirije šla v roke ruskemu filmu Prekla režiserja Kantemirja Balagova, nagrado občinstva zmaj pa je dobil japonski film Vsak dan je dober dan režiserja Tatsušija Ohmorija. Dobil je najvišjo povprečno oceno (4,64). Zgodba o mladenki, ki ne najde pravega izziva v življenju, naj bo to služba ali zasebno življenje, a si najde hobi (tradicionalno pripravljanje čaja), ki ji osmisli življenje, saj ostane edina stalnica v njenem življenju in ji ob tem ponudi nov pogled na vsakodnevna dogajanja.

Prav zanimiv je bil razplet v boju za nagrado zmaj, v konkurenci je bilo 23 filmov. Dolgo časa je bil na vrhu razpredelnice, z najboljšo povprečno oceno gledalcev, film Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi. Dokumentarec režiserja Nicka Broomfielda o večni ljubezni glasbenika Leonarda Cohenado svoje muze Marianne Ihlen, slednja je bila glasbeniku navdih pri pisanju nekaterih njegovih najslovitejših skladb. Na koncu so gledalci za odtenek bolje ocenili japonski film, prva peterica filmov pa je precej blizu po ocenah.

Prvih pet filmov po izboru gledalcev:

Vsak dan je dober dan (Every Day a Good Day) 4,64

Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi (Marianne & Leonard: Words of Love) 4,60

Nerešeni primer Daga Hammarskjölda (Cold Case Hammarskjöld) 4,56

O, čudovita noč (O Beautiful Night) 4,55

Gangster, policist, hudič (The Gangster, the Cop, the Devil) 4,53