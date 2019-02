Začetki znamenitih Simpsonov segajo v 80. leta. Najprej so se pojavljali v sklopu oddaje The Tracey Ullman show. Ko so prejeli potrditev pri gledalcih, so dobili lastno serijo, ki je čez leta postala pravi kulturni fenomen. Do danes so tako prejeli že vrsto nagrad, med njimi več kot 30 televizijskih nagrad emmy. Leta 2000 so si prislužili tudi zvezdo na znamenitem hollywoodskem Pločniku slavnih, leta 2007 pa so njihove dogodivščine zaživele še v celovečernem filmu.

Zdaj pa so končno opazili tudi Slovenijo. "30 sezon je trajalo, da smo se uspešno prikradli v Simpsone," se glasi komentar na Twitterju, zraven pa fotografija trenutka, ko Marge omeni Slovenijo. V njihovo ulico se je namreč priselila nova družina in Marge zanje pripravi košaro dobrot, s katerimi jih želi pozdraviti v sosesko.

"Za naše nove sosede iz vzhodne Evrope," reče Homerju in ko Homer odgovori "check" (v smislu obkljukano), ga Marge hitro popravi: "Ne Češka, Slovenija." nekateri so se tako že pošalili, če je za omembo Slovenije 'kriva' Melania.