31. Liffe: Boleča romanca, kronana s smrtnim paktom

Alexis in David sta mlada in strastna, a tudi najstniško podivjana in po pobalinsko nepremišljena protagonista filma Poletje 85 Francoisa Ozona.

Kdor pozna prejšnje filme Françoisa Ozona, kot soBazen, 5 x 2, Osem ženskaliMlada in lepa, (pre)dobro ve, da je režiser mojster prikazovanja osebnih zgodb in čustvenega sveta svojih protagonistov in protagonistk. Tokrat je zvesto sledil romanu Aidana Chambersa. "Knjiga nikoli ne problematizira gejevstva, nikoli iz njega ne ustvari pereče teme, kar je za njegovo časovno umeščenost zelo lepo in sodobno. Alex in David se imata rada, dejstvo, da sta oba fanta, ni pomembno. Romanco med mladeničema sem posnel zelo klasično, brez ironije, da bi bila njuna ljubezenska zgodba univerzalna," je o filmu povedal Ozon. Dejansko zelo sproščeno krmari med likoma, saj je njuna zgodba naravna in prepričljiva, brez nepotrebnega vsiljevanja česar koli. Ljubezen je na neki točki življenja posameznika lahko nekaj najlepšega, ko se človeku zazdi, da bi dal zanjo, čeprav malce najstniško naivno, tudi svoje življenje. In medtem ko večina spozna in preboli bolečino ob morebitnih razočaranjih, se drugim slutnja smrti lahko nevarno približa ali celo uresniči. Pa čeprav skrajno najstniško podivjana in po pobalinsko nepremišljena.

Ozon ni pozabil na svojo najljubšo igralko Valerio Bruni-Tedeschi, sicer pa nam sredino 80. let odpre pesem The CureInbetween Days, kajpak iz leta 1985, vmes slišimo šeCruel Summer Bananarame iz leta poprej, osrednja pesem pa je Sailing Roda Stewarta, ki sega v desetletje poprej. Ta zelo dobro sovpade z jadranjem, s tabornim ognjem in tudi za spremljavo končnega klimaksa filma. Se res zaljubimo zgolj v predstavo nekoga, človeka iz sanj in ne v človeka, ki ga imamo pred seboj? "Še sam ne poznam konca. Morda je to le začetek? Pomembno je le, da pobegneš pred svojo zgodovino," pravi Alexis, ki odjadra v sončni zahod z novim prijateljem.