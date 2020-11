31. Liffe: Ko iskrena čustva premagajo 'insta' všečke in sledilce

Čustvena ekshibicionistka Sylwia je super uspešna vaditeljica fitnesa, za katero se zdi, da ima idealno telo, lepoto in tudi življenje. Dokler ena od njenih objav na Instagramu ne postane viralna, v kateri se zjoče, ko prizna, da nima ne fanta, ne partnerja, da je osamljena in da njeno življenje ni potica. Za povrhu pa jo začne zalezovati še spolni iztirjenec, ki najprej pred njenim blokom masturbira v avtu, nato pa ji začne pošiljati svoje nesrečne blodnje še prek telefona. Svojo izkušnjo opiše tudi na družinskem rojstnem dnevu, a pride do nesporazumov z lastno mamo, ki meni, da to ne pomeni, da je zalezovalec slab človek. A zazdi se nam, da si je v bistvu vedno želela zgolj, da bi jo mama imela rada. Sylwia sreča tudi nekdanjo sošolko, ki se ji zjoče, ker je izgubila še ne rojeno hčerko, a ji Sylwia tudi prizna, da bi včasih najraje pustila svoj posel in preprosto izbrisala profil na Instagramu, pa je ne bi nihče pogrešal. Nasmeh na njenem obrazu vedno bolj kopni. Tudi darila in obleke je ne osrečujejo več. Fotografiranje na zabavah in razkazovanje ji ni več v užitek, saj jo muči osamljenost. Sodelavcu, s katerim dela, je sicer všeč, a do njega čuti zgolj poželenje, a še njemu ne more zaupati. Ko ji pomaga razrešiti problem z zalezovalcem, pa gre krepko čez mejo dobrega okusa, a za to zahteva plačilo. Mar so vsi moški enako razočaranje? A ona vseeno do njih čuti neko nerazložljivo sočutje. Žrtev pomaga žrtvi, obe pa trpita enako sodobno bolezen - samoto in odtujenost.

Ko se ji končno posreči, da nastopi v jutranji televizijski oddaji, pa na dan privrejo vsa čustva in misli, ki jih ima globoko v srcu. Prvič spregovori iskreno in spozna, kaj v življenju resnično šteje, ter poudari, da ima v življenju dobre in slabe dneve. In da ni treba, da vedno izgleda in se počuti kot dekle za milijon dolarjev.



Režiser Magnus von Horn je o filmu dejal, da je "pravzaprav nevoščljiv ob srečanju z ljudmi, ki se izražajo z lahkoto in brez sramu, ki razkazujejo sebe in svoja čustva", hkrati pa ga zanima, koliko je v tem resnice in če so ljudje taki tudi takrat, ko izklopijo mobilne telefone. Film, ki se začne s pesmijoThe Lookzasedbe Roxette, nadaljuje sSpending My Time in konča s spoznanjem mlade, seksi, a osamljene lepotičke, da na svetu obstaja še kaj več kot število sledilcev in všečkov na Instragramu, pač ne more biti slab, mar ne?