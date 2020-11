31. Liffe: Naredite, da bo svet spet Greta

"Moderno je za vse kriviti globalno segrevanje. Prevara je. S tem služijo denar. Podnebna kriza niso le lažne novice, ampak lažna znanost. Podnebne krize ni. Ogljikov dioksid je koristen za okolje, kmetijstvo, gozdarstvo in podnebje. Nekateri ljudje so tako arogantni, da mislijo, da lahko spremenijo podnebje. Človek ne more spremeniti podnebja," lahko slišimo v televizijskem poročanju na začetku dokumentarca o 15-letniGreti Thunberg, ki je leta 2018, najbrž tudi zaradi tovrstnih zavajanj, začela šolsko stavko za podnebje. Prepričana je bila namreč, da odrasli ves čas govorijo eno, delajo pa drugo. Sprva so jo mimoidoči spraševali, zakaj stavka in zakaj ne gre v šolo, sama pa jim je postavila logično vprašanje: "Kaj mi bo šola, če ne bom imela prihodnosti?"



Zdi se, da sta njeno celotno življenje in delovanje kot dobro naoljen scenarij za pričujoči dokumentarec. Oče je sicer sprva pri njenem početju ne podpira povsem, saj je začela protestirati povsem na svojo pest. A kmalu vidimo, da je oče zelo pomemben pri njenem udejstvovanju, saj ji ves čas stoji ob strani. Greta deluje, kot da je večino časa v nekakšnemu transu, saj se zaveda, da se vendar nekaj da narediti, večina ljudi okoli nje pa je več kot očitno ne razume."Veliko ljudi okoli mene je bilo sprva zelo hudobnih. Večino časa sem preživljala z družino in psi," nekje pove.



Ob tem, da ji govorijo, da se ne da storiti nič, postane depresivna in anksiozna, da jo prime, da ne bi jedla in bi se izstradala do konca. Če pa se ji vendar zdi, da je neskončno možnosti, da bi se stvari lahko spremenile na bolje. Oglasil se ji je sam Arnold Schwarzeneggerin jo pohvalil, poleg tega pa pritrdil, da ima rad ljudi, ki nekaj naredijo in se ne samo pritožujejo. In da je z njo. Hasta la vista. Politiki je ne razumejo, ne vedo, kako pomembni so njeni protesti #FridaysForFuture. "Če se odrasli vedejo kot otroci, bodo otroci morali prevzeti odgovornost," se strinjajo njeni somišljeniki med sovrstniki po svetu. Greta je velik navdih za druge, vsi pa želijo podnebno pravičnost.