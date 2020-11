31. Liffe: 'Nažgani prfoksi' nad krizo srednjih let

Martin ( Mads Mikkelsen ) mora sredi izgubljanja v dolgočasnosti krize srednjih let na sestanek s starši in učenci svojega razreda, ki slutijo, da se profesorju malce "fučka" za vse, in bi pri pripravi na zahteven izpit za vpis na fakulteto morda raje imeli drugega profesorja. Zato pije mineralno vodo ob večerji s prijatelji, da ga ne bi zaneslo. A anekdota o tem, da ima človek ob rojstvu v krvi pol promila alkohola premalo, saj bi bil sicer bolj sproščen in uspešen, daje misliti. Vodka in kaviar. Solze razočaranja ob dejstvu, da se ga žena izogiba. Čeprav sta bila včasih zelo zaljubljena in sta želela skupaj dočakati starost. Ima težave z alkoholom, da pije vodko iz prisrčnice na stranišču in se mu med poukom zatika jezik, zaradi česar dobiva nezaupljive poglede? Malce preizkuša. A tudi njegovi kolegi se odločijo, da bodo v šoli preizkusili eksperiment, kako je učiti v opitosti, in bodo o tem pisali poročilo. Drugačen pristop prinese osvežitev, Martin se že dolgo ni tako dobro počutil. Je mogoče, da se lahko z več alkohola doseže še boljše rezultate?

A za optimalne rezultate doseganja delovne uspešnosti količine alkohola niso pri vseh enake. Le poglejte si politike, ko nam posnetke jecljajočih in opotekajočih se znanih obrazov pod nos pomoli Vinterberg. Martinu pa se pri dobrem promilu že začne plesati, da je to nemogoče spregledati, hkrati pa mu daje zagon kot še nikoli. Le žene mu ne uspe prepričati, da bi odšla na skupen izlet in imela nekaj časa samo zase. Nogomet s sotrpini na šolskem igrišču, zakaj pa ne? Družinski izlet s kanuje vseeno uspe. Pogrešala sta drug drugega. A sreča ne traja dolgo. Naj pijejo do točke "vžiga" in še malo dlje ali naj prenehajo prej, preden žene do konca ne ponorijo?



Režiser Thomas Vinterberg je z igralcem Mikkelsenom znova združil moči v komični drami, ki nam predstavi dilemo, ali je povišana raven alkohola v krvi res slaba stvar. Čeprav se zdi, da zadeva sprva deluje, pa učiteljem v srednjih letih na površje privrejo tudi potlačene osebne težave.



Po režiserjevih besedah film po eni strani raziskuje pivske navade Dancev, po drugi strani pa je res, da je alkohol v zgodovini človeštva prispeval k številnim dosežkom, od Churchilla do Hemingwaya. Film alkohola ne obsoja, ponudi pa zanimiv vpogled v tematiko, ki lahko človeku pokaže nove poti in zmožnosti ali pa ga povsem degradira in uniči. Zelo človeška vloga Mikkelsena, ki bo zagotovo navdušila vse njegove privržence.