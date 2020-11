31. Liffe: Undine, usodna vodna zapeljevalka moških

"Rekel si, da me ljubiš za vedno. Ne smeš iti. Sicer te bom morala ubiti," pove zgodovinarka Undine takoj na začetku filma svoji ljubezni Johannesu. A vse je le privid, saj jo spomini in žive slike ves čas vlečejo k bližnji kavarni, kjer ima privide svoje izgubljene ljubezni.



A naključno srečanje in še bolj naključna peripetija ji prineseta na pot mladega potapljača Christopha, ki dela kot podvodni popravljavec industrijskih rezervoarjev in vodnih objektov. Zdi se, da ji je usoda prinesla na pot nov up, nov žarek, novo svetlobo, voda pa je tisti element, ki ju združuje. A ljubezenska zgodba s pravljično-mističnim pridihom o paru, ki skuša s svojo zemeljsko krhkostjo kljubovati usodi in skrivnostnim vodnim silam, se začne tragično zapletati. Nekako ne moreta eden brez drugega – če je prisoten zgolj eden, ima drugi prisluhe ali privide, in obratno. Je mogoče, da bosta združena v večnosti?