31. Liffe: vodomec za Sadeže pozabe, skupaj preko 12 tisoč ogledov filmov

Na sklepni virtualni prireditvi 31. Liffa so razglasili letošnje dobitnike nagrad vodomec, FIPRESCI, najboljši kratki film ter nagrado Art kino mreže Slovenije. Vodomca so podelili grško-poljsko-slovenski koprodukciji filma Sadeži pozabe.

icon-expand Film Sadeži pozabe je alegorična in duhovita filmska pripoved o tem, kako čustva vplivajo na človekov spomin in kakšno vlogo ima pri tem sodobna tehnologija. FOTO: Liffe

Nagrado vodomec so podelili režiserju najboljšega filma iz sklopa Perspektivepo izbiri žirije, v kateri so bili Zdravko Duša, Marina Gumzi inŽenja Leiler. Z nagrado se je ovenčal Christos Nikou za film Sadeži pozabe. Žirija ga je označila za "grenko-sladko, z nekaj prefinjenimi zamahi absurda v suvereno celoto oblikovano zgodbo o brisanju in pisanju bolečih osebnih spominov, ki jo lahko beremo tudi kot aktualno parabolo o prostovoljni družbeni amneziji. Film se odvrti v spiralnih gibih, kakor jabolko, ki ga lupi njegov protagonist, tako da na koncu sadež pozabe kot jabolko spora pade z drevesa spoznanja – v gledalčevo naročje." Posebno omembo vodomca so namenili srbskemu filmu Jutranji smeh Marka Djordjevića, pri čemer je žirija omenila "nedolžnost, inteligenco in intuicijo, ki so eksplozivna mešanica na montažni mizi srbskega debitanta".

Nagrado za najboljši kratki film so podelili portugalsko-francoskemu filmu Nevidni heroj, posebno omembo za kratki film pa namenili filmu Zima v deževnem gozdu. Nagrado FIPRESCI, ki jo podeljuje žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, so podelili filmu Izgnanstvo, kar je odločila žirija v sestavi Veronika Zakonjšek, Žiga BrdnikinNace Zavrl. Ta je presodila, da gre za"napeto družbeno srhljivko z izpiljenim filmskim jezikom, dodelanimi liki, z večplastno zgodbo in zelo učinkovito uporabo glasbe".

icon-expand Film Izgnanstvo nas brezkompromisno postavi v kožo kosovskega priseljenca Xhaferja v Nemčiji, ki na vsakem koraku čuti, da je tujec, a zaradi subtilnih, neoprijemljivih mehanizmov sistemskega rasizma kot podgana v blodnjaku neuspešno išče rešitev in svojo izginjajočo identiteto. FOTO: Liffe

Art kino mreža Slovenije je nagradila film Martin Eden, žirija pa je pohvalila brezčasnost in aktualnost problematike, četudi je zgodba postavljena v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Posebna omemba Art kino mreže pa je šla filmuŠvic, ki se sooči s sodobnim likom vplivnice na socialnih omrežjih."Dramaturško jo obdela na ravni slehernika, ki je v svojem jedru krhek. Lik zato odslikava zgolj iluzijo nekega idola za visoke, brezbrižne interese kapitala," je zapisala žirija. 31. Liffe v številkah: Na Liffu je bilo na ogled 23 celovečernih in 16 kratkih filmov iz 29 držav: Avstrije, Belgije, BiH, Burkine Faso, Češke, Danske, Estonije, Francije, Gane, Grčije, Hrvaške, Irana, Italije, Kanade, Kitajske, Kosova, Litve, Mehike, Nemčije, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovenije, Srbije, Španije, Švedske, Švice, Turčije in ZDA.

icon-expand Film Švic nas sooči s sodobnim likom vplivnice na socialnih omrežjih, ki se bori z osamljenostjo. FOTO: Liffe

Zabeležili so okoli dvanajst tisoč ogledov na obeh platformah, na Cinesquare.net in v videoteki DKino. Ogled filmov 31. Liffa je mogoč med trajanjem festivala, do 22. novembra do polnoči.