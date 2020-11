31. Liffe: Za vse je kriva gigantska muha

Kaj storiš, da dobiš v žep petsto evrov za posel, da pobereš kovček od neznanca in ga dostaviš na zapovedano lokacijo? Seveda, ukradeš prvi avto, ki je odklenjen, v tvoji neposredni bližini, vzameš s seboj svojega najboljšega prijatelja in se odpraviš na pot. Star mercedes, čudne rumene barve, v čigar pritljažniku nekaj čudno crvči in šumi. Kaj drugega kot živa nekajkilogramska mesarka muha? Kaj takega si lahko izmisli le Quentin Dupieux, Mr. Oizo, ki je poleg Flat Erica ponudil že kultna filma GumainSemiš jakna.



Humorno ekstravagantna groteska tudi tokrat ne razočara. Kaj storiti z gigantsko muho, jo prodati, ali jo zdresirati, si jo podrediti, da bo ona počela umazane stvari namesto dveh nerodnih lopovov, ki ne znata poskrbeti niti za svoje riti? V okolišu, ki spominja na VR igro Arizona SunshineManu inJean-Gab onesposobita možaka, ki živi v prikolici in se odločita, da bosta tam vzgajala svojo muho. A najprej ji prelepita krila, da jima ne odleti. Nato pa se odpeljeta po tri tisočake, ki jima jih obljubi stari mož, če ga izpustita. A če izpusiš pištolo, se ti lahko hitro kaj zgodi, da ujetik pobegne, ali pa skuriš prikolico in ti zmanjka bencina.



A muha se lepo uči in je precej lačna. "Prej jo bova zdresirala, prej bova začela z njo služiti," menita prijatelja. Dokler ne srečata dveh deklet, od katerih je ena prepričana, da je Manu njen nekdanji ljubimec Fred. Punci ju povabita v idilično počitniško hišico staršev, kjer je tudi njuna prijateljica Agnes (Adele Exarchopoulos, se je spomnite iz Adelinega življenja?), ki pa zaradi neobičajne poškdobe ves čas kriči. A vse skupaj se spet zaplete, z muho, kajpak. Agnes nekaj sumi in na koncu potegne kratko. A prijatelja uspešno pobegneta, ko ju razkrijejo in uspešno opravita posel. Kaj pa njuna muha, jima bo služila ali bo takoj, ko bo lahko, odletela po svoje ...?