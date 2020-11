31. Liffe: Življenje kot nabiralnik, poln mrtvih podgan

Xhaferju se zdi, da na vsakem koraku doživlja rasizem. Ali pa ga obravnavajo pokroviteljsko oz. naravnost otročje. A njemu počasi popuščajo živci, trenja z ženo so vse večja. Zdi se mu, da ga povsod gledajo postrani, tudi sodelavci, vsem gre v nos, da je s Kosova. Četudi je do konca asimiliran in nima prav nobenih težav z integracijo v nemško družbo. Njega vse to tišči k tlom, dokler ga neke strastne noči ne zanese med nežnostmi z ženo. "Sanjal sem, da sem podgana," ji pove.

Žena se pretvarja, da dela doktorat, skrbi za tri otroke, njega pa zanima, zakaj je dvignjen obroč pri WC-ju. Xhafer počasi tone v vedno globljo blaznost, sprašuje se celo, če mu na Kosovem ne bi bilo bolje kot v Nemčiji. Ljudje ga šikanirajo, norčujejo se iz njegovega imena, naglasa, porekla. Samomor sodelavca in nočne more, ki so hujše od resničnosti. Žena se z otroki odseli k mami. Pa je življenje lahko hujše kot nočna mora?