32. Liffe: Benedetta, tista grešna Vodiška Johanca?

Benedetta ima povrhu tudi redna videnja Kristusa v vseh možnih inkarnacijah, ki jo po navadi odreši greha ali smrti. Ko se ob vsem tem pri njej pojavijo še stigme, se zgane tudi cerkveni vrh. Med očitki o prevari in dvomih se začne igra ljubosumnosti, boj za položaje moči in spolno osvoboditev. Ta je v očeh patriarhalno usmerjenega cerkvenega vrha smrtni greh, ki ga lahko očisti le sežig na grmadi.

V Toskani 17. stoletja med revnim kmečkim prebivalstvom pustoši kuga. Nekateri starši vidijo priložnost za lepše življenje svojih otrok v katoliških samostanih. Benedetto Carlini ( Virginie Efira ) že v otroških letih namenijo za nuno, ko jo oče proda teatinskemu samostanu, ki ga vodi stroga in neprizanesljiva Felicita ( Charlotte Rampling ). Nekaj let kasneje po čudnem naključju sprejmejo tudi revno Bartolomeo ( Daphne Patakia ), ki težko skrije svojo preteklost, polno trpljenja. Dekleti na pragu spolnega prebujenja odkrijeta, da sta si všeč, sploh v preteklosti zlorabljena Bartolomea, ki končno začuti, kaj sta človeška bližina in naklonjenost.

Verhoeven v filmih že skoraj pol stoletja predstavlja kontroverzne teme ali zgolj običajne teme na kontroverzen način. Medtem kot je s prvimi filmi (Turkish Delight, Soldier of Orange, The Fourth Man, Flesh and Blood) poskrbel, da sta v širši prostor prodrla nizozemska igralca Jeroen Krabbé in Rutger Hauer, je že leta 1987, v času razcveta akcijskih filmov, postregel z RoboCopom, ki je zanimiva mešanica akcijskega in znanstvenofantastičnega filma. To je nadgradil v Popolnem spominu (1990), ki velja – tudi zaradi odličnega scenarija in izvedbe – za enega boljših filmov Arnolda Schwarzeneggerja.

Hollywood se mu je na široko odprl s Prvinskim nagonom (1992), ki je poskrbel za kariero odlične Sharon Stone in dal nov zagon Michaelu Douglasu. Po kiksu s Slačipuncami (1995) ni ustavljal konjev, saj je posnel impresivne Vesoljske bojevnike in srhljivko Mož brez telesa. Oba filma se kitita s prvovrstnimi specialnimi efekti, kar ni razočaralo ljubiteljev žanra. K tematiki vojne drame se je vrnil leta 2006 v Črni knjigi. Po desetletju premora je pred petimi leti postregel s filmom Elle, bizarnem spolnem trilerju, v katerem se Isabelle Huppert usodno zapleta z maskiranim napadalcem. Filmu so podelili zlati globus za najboljši tujejezični film in francoskega cezarja za najboljši film.