32. Liffe: Je seks perverzen v družbi, polni še večjih perverznosti?

Če sklepamo, da seks pri mladih preprosto ali že dolgo "ni več kul", potem je ta lahko skozi njihove oči pač nepotreben arhaizem ali nekaj, kar se gredo njihovi starši, ki jih je že davno povozil čas. V času odtujenega koronskega individualizma, pomanjkanja empatije, pristnih čustev in poželenja ali starih dobrih mesenih strasti, to ni prav nič čudnega. Na podoben način, ko se režiser Radu Jude sprašuje, kaj je obsceno in nemoralno, tudi drži, da smo vedno bolj vajeni dejanj, ki so gotovo veliko bolj perverzna kot dejanja gole spolnosti. Kako je torej posnetek seksa lahko šokanten in perverzen v družbi, ki je sama prepolna precej večjih perverznosti? Razlika je morda samo v tem, da nekatere (morda bolj očitne) perverznosti vidimo in so bolj otipljive, drugim (večjim, hujšim) pa ne posvečamo dovolj ali prave pozornosti. Kaj je torej bolj perverzno?



Film je igrivo provokativen, saj tako kot sam naslov izpostavlja premiso s poudarkom na hinavščini družbenih norm. Satira o spolnih škandalih in dvoličnih moralnih standardih plava na krilih romunskega novega vala, marca letos pa so jo nagradili z zlatim medvedom na 71. Berlinalu. Kar pomeni, da je to že tretji romunski film, ki je prejel to prestižno nagrado v zadnjih devetih letih. Povrhu vsega pa imamo na letošnjem Liffu na ogled kandidata za najboljši tujejezični film na 94. podelitvi oskarjev.