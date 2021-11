32. Liffe: Lady Di med notranjimi boji in žarki svobode

Če se spomnite princese Diane, se morda spomnite njene podobe "princese ljudskih src" in skrbeče mame princev Williama in Harryja. No, Britanci so jo imeli radi že za časa njenega življenja, saj je bila v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja prava modna in popkulturna ikona, hkrati pa tudi simbol ženske emancipacije. Njena priljudnost je prišla še bolj do izraza po njeni tragični smrti konec avgusta leta 1997, ko je njeno življenje v begu pred paparaci prekinila avtomobilska nesreča v pariškem tunelu.

Film Spencer nam razkriva nekaj dni očitne depresije, krhkosti in žalosti Diane, ki je bila razpeta med javno podobo ikone, lastnimi čustvi, uradnimi dolžnostmi in pričakovanji drugih. Leta 1991 je bil zakon med Charlesom in Diano samo še mučenje in farsa, sploh če se spomnimo, kako je po ločitvi dejala, da "so bili v njunem zakonu trije", saj je vedela za njegovo razmerje s Camillo Parker-Bowles. Njen zakon se je trgal kot ogrlica iz biserov, ki jo v filmu nekajkrat trga z vratu ...