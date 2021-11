32. Liffe: Lahko ljubezen pomaga pri najtežji odločitvi?

Ko se v filmu Francoisa Ozona srečajo tri legende, za svojih 55 let neverjetno mladostna Sophie Marceau, ter veteranski kolegici Charlotte Rampling in Hanna Schygulla, je pred nami nova poslastica sedme umetnosti. Ki tokrat postreže z zanimivo problematiko - evtanazijo.

François Ozon v ospredje filma Vse je bilo v redu postavi najtežjo prošnjo, ki jo lahko oče naslovi na svojo hčerko: naj mu pomaga umreti. FOTO: Liffe

Emmanuelin (Sophie Marceau) oče André (André Dussollier) pri petinosemdesetih letih doživi možgansko kap, po kateri ostane paraliziran po desni strani telesa. Hitro se začno tako v njegovi kot njeni glavi dogajati prebliski iz mlajših let, ki kažejo na to, da je bil njun odnos vse prej kot cvetoč in idealen. Emmanuele je očetu veliko stvari zamerila, čeprav mu zdaj na stara leta s solzami sočutja v očeh marsikaj odpušča, sploh v skladu z njegovim trenutnem slabim stanjem. Kar pa ne velja za njegovo odtujeno ženo, umetnico Claude (odlična vloga Charlotte Rampling), ki mu ni pripravljena odpuščati. Zato hčerko toliko bolj šokira in užalosti, ki ji oče zaupa, da se ne želi več boriti in da naj mu pomaga oditi s tega sveta. Njun odnos je precej zapleten, saj se on povsem osredotoči na to, da bo odšel in vse misli podredi temu, njo pa razjedajo dvomi, razočaranje in hkrati obveza, da bi željo očetu kljub vsemu izpolnila.

Mrzlično začne raziskovati, kaj so razpoložljive možnosti. Izve, da je evtanazija v Franciji prepovedana, zato se obrne na organizacijo v Švici, ki jo zastopa skrivnostna gospa, ki jo upodablja še en legendaren obraz evropskega filma, Hanna Schygulla. André ima sicer trenutke pomislekov, ko si zaželi, da bi šel še zadnjič obedovat v svojo najljubšo gostilno, k najljubšemu natakarju, ko bi rad videl vnuka igrati klarinet, a njegova volja ostane do konca neomajna. Odvije se vrtiljak čustev med poslednjimi sladkimi trenutki drobnih užitkov in upanjem na konec trpljenja, ki ga začini še nekaj tragikomičnih zapletov v "ozonovskem" slogu.

