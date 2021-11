32. Liffe: Moški, popolnejši od pravega?

Raziskovalka Alma ( Maren Eggert ) je zaposlena v Pergamonskem muzeju v Berlinu. Ker potrebuje finančna sredstva za raziskavo, s katero se ukvarja že tri leta, zastriže z ušesi, ko se ji ponudi priložnost za sodelovanje v zanimivem eksperimentu. Četudi čuti sprva nekaj odpora, sprejme izziv, da bo tri tedne sobivala s humanoidnim robotom, ki so ga sprogramirali tako, da bi lahko postal njen idealni partner. Kmalu spozna Toma ( Dan Stevens ), čednega robota v človeški podobi, ki je ustvarjen zgolj za to, da bi jo osrečil. V teoriji je torej vse v redu – kaj bi pri vsem skupaj sploh lahko šlo narobe?

Na kratko: marsikaj. Če predpostavimo, da ženska od moškega v prvi vrsti potrebuje sočutje, razumevanje, empatijo in pristna čustva, potem hitro postane jasno, da bo Almi Tomov "program" to le stežka nudil. A po drugi strani je njegova neverjetna "razgledanost" – ima namreč na tone uporabnih informacij – enako impresivna, kar jo brez dvoma očara. Bolj zanimivo postane, ko se skupaj z Almo začnemo spraševati, kakšno je človekovo dojemanje ljubezni in hrepenenja ter kaj nekoga naredi človeškega.

Almi gre to le stežka v glavo, sploh pa v srce, saj ima vendar pred seboj robota. Ta jo ves čas prepričuje, naj se sprosti, naj uživa, a očitno ženske – bolj kot večina moških – potrebujejo tisto "nekaj več". Alma sicer na trenutke obupuje nad lastno usodo, izgubljenim otrokom in novo srečo nekdanjega partnerja, hkrati pa spoznava, da ji je Tom odprl nova obzorja in videnja, pri čemer ljudje pogosto zatajijo ali so pač nedosledni.