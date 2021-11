32. Liffe: Paralelni materi po Almodovarju

Po veselem dogodku obe mamici ostaneta v stiku, tako Artura kot Janis pa začne razjedati dvom, ali je hčerka zares njuna. Ona njemu zameri, ker hoče opravil test očetovstva, sama pa na skricaj opracvi pregled, ali je hčerka zares njena, saj se ji ne zdi, da bi bila komur koli podobna. Ana, ki jo je odtujeni oče poslal mami, gledališki igralki, ki v zrelih letih dobi vlogo življenja, pa dvomi, da bo mama na njeni strani, saj ji je trenutno bolj pomembna kariera. Janis in Ana postaneta zaupni prijateljici, negotova Ana do Janis celo začuti tesnejšo naklonjenost. Prvi pomaga, da se sooča z negotovo prihodnostjo, drugi pa pri predelovanju težavne družinske preteklosti. A Janis pred Ano skriva pomembno skrivnost, ki bo stvari obrnila na glavo ...

Pedro Almodovar, tisti španski cineast, ki nas več kot štirideset let zalaga z odličnimi filmi, tudi tokrat ne razočara. V zgodbo dveh mater in njuno materinsko ljubeznijo vplete osebne in družinske travme, (ne)pričakovan zaplet in nekakšen spraven konec. V film je tako vpletel zgodbo o prednikih in potomcih, o resnici zgodovinske preteklosti in najintimnejših kotičkov duš posameznih likov. Predstavi nam tri različne vrste mater, ki vsaka na svoj način kažejo (ali pač ne) svojo (ne)naklonjenost do hčerk in nam dajejo vedeti, kaj je njihovo osnovno vodilo v življenju. Kot je povedal sam režiser, so ga najbolj privlačile nepopolnosti teh mater, ki pa so drugačne od tistih, ki jih je obravnaval v prejšnjih filmih.