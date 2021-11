32. Liffe: Po 50 letih dočakal prvo veliko vlogo v Labodjem spevu?

Ko imamo pred seboj tragikomično, grenko-sladko iskanje izgubljene življenjske iskrice in Uda Kiera v vrhunski glavni vlogi, potem je pred nami filmska poslastica. In samo upamo lahko, da za 77-letnika to ni resnični labodji spev ...

icon-expand 77-letni Udo Kier je odličen kot ostareli zvezdniški frizer v filmu Labodji spev, ki si ga lahko ogledate na letošnjem Liffu. FOTO: Liffe

Pat Pitsenbarger (Udo Kier) je bil nekoč eden najboljših frizerjev v Ohiu, a zdaj so dnevi slave daleč za njim. Nekega dne ga v domu ostarelih obišče predstavnik njegove nekdanje stranke, ki si je pred smrtjo zaželela, da bi ji prav on posthumno uredil njeno zadnjo pričesko. Pat okleva, a si kmalu premisli in se poda na avanturo po poteh lastne preteklosti, kjer sreča številne duhove in like, ki so imeli določeno vlogo na njegovi poti. Hkrati spozna(va), da so se svet, ljudje in dojemanje sveta precej spremenili, v mislih pa nostalgično skače v dobre stare čase. A kako in kje dobiti vse potrebne lepotilne izdelke, ki jih je uporabljal nekoč? Pred nekdaj vrhunskim frizerjem največjih zvezd je tako še zadnja velika zabava, preden bo svoj talent in škarje dokončno postavil v kot.

Da je 77-letni Udo Kier kulten igralec, ni dvoma. Pojavil se je v krepko čez dvesto filmih, svoj pečat pa pustil že v filmih Andyja Warhola oz. Paula Morrisseya, morda se ga kdo spomni v kontroverzni erotični drami Zgodba o O (Story of O, 1975), sicer pa je igral v več filmih legendarnih režiserjev, kot so Fassbinder, Herzog ali Von Trier. Posebej dobro ga poznajo ljubitelji grozljivk, hollywoodski stroj pa ga je ponavadi uporabil kot negativca, zaigral je tudi v nekaj videospotih (Korn, Madonna) in posodil glas številnim videoigram.

Njegov igralski opus zajema večinoma karakterne vloge, po petdesetih letih pa je zdaj dočakal eno izmed redkih glavnih vlog. Ta pa mu je, tako kot imamo pri njem ponavadi občutek, dobesedno pisana na kožo. Še najmanj ima pri njegovi odličnosti opraviti dejstvo, da je igralec v resnici gej in mu je tovrstna vloga zagotovo tudi v nekakšno uteho in posebno zadoščenje. A pri njem se nikoli ni nihče ukvarjal s tem, kdo je v resnici ter s kom in kaj počne v zasebnem življenju, saj nas je vedno prepričal s svojim izvrstnim igranjem. Podobno kot Ian McKellen.

icon-expand Kier je v karieri zaigral v več kot 220 vlogah. FOTO: Liffe