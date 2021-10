32. Liffe se z 79 filmi vrača na velika platna

Letošnji ljubljanski mednarodni filmski festival, ki se po napovedih organizatorjev vrača v kinodvorane, bo v 32. izvedbi med 10. in 21. novembrom ponudil 79 celovečernih in 16 kratkih filmov. Kot je za festival že običajno, so filme uvrstili v običajne festivalske sklop, in sicer Perspektive, je uradni tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec, Predpremiere s filmskimi vrhunci, odkupljenimi za predvajanje po Sloveniji, Kralji in kraljice, z deli prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma, Panorama svetovnega filma, ki bo vsebovala festivalske favorite s petih celin, Ekstravaganca pa bo postregla s "sladkorčki" t. i. polnočnega kina z drznejšimi vsebinami.

Seveda niso pozabili na Kinobalon, za otroke in najstnike med 5. do 14. letom, v Fokusu bomo letos gledali ciklus novega gruzijskega filma, Retrospektiva bo ponudila Prepovedane ženske, ciklus Posvečeno so posvetili nedavno premunilemu Jeanu-Paulu Belmondu, Evropa na kratko pa se imenuje tekmovalni program kratkih filmov.