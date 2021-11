32. Liffe: Titan v glavi, zlata palma v žepu

Alexia ( Agathe Rousselle ) je imela kot deklica z očetom hudo prometno nesrečo. Življenje so ji rešili tako, da so ji v glavo kirurško vstavili ploščico iz titana. Kasneje lahko spremljamo, kako se kot seksi striptizeta preživlja s plesanjem v nočnem klubu, a ima njeno življenje črn madež, saj ima ves čas nasilne, celo morilske izpade, ki postajajo vedno bolj ekscesni.

Kmalu je na begu pred policijo, zato se začne skrivati in se domisli, da se bo prelevila v moškega. Ko spremeni videz, pa se začne izdajati za sina šefa gasilcev Vincenta (Vincent Lindon), ki jo – presenetljivo – sprejme, a ima tudi sam kup skrivnosti in lastnih travm. Med dvema trpinčenima dušama se razvije poseben odnos, na njenem telesu pa se začno dogajati spremembe, ki postanejo tako očitne, da jih ne more nihče več spregledati. Postavljeni smo pred dilemo: ali se da z lažjo priklicati ljubezen in človečnost?

Francoski filmi nikoli ne razočarajo – toliko iskreno-brutalne pristnosti ponujajo. Tega se (pre)dobro zaveda Julia Ducournau, ki nas je že pred petimi leti (tudi na Liffu) navdušila s filmom Surovo (Raw), v katerem nas je prepričala odlična debitantka Garance Marillier. Ta nas tokrat žal zapusti zgodaj v filmu. O tem, kakšen debi je z vlogo Alexie oz. Adriena uprizorila Agathe Rousselle, pa sploh ne gre izgubljati besed. Zagledamo jo ob zvokih dua The Kills in pesmi Doin' it to Death, ki spremlja seksi zapeljevanje pomanjkljivo oblečenih striptizet in njihovo pranje avtomobilov. A kmalu smo soočeni s kruto resničnostjo, ki se skriva za vsem površinskim glamurjem.