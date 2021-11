32. Liffe v znamenju žensk, 44 filmov na ogled od doma

32. Ljubljanski mednarodni filmski festival, na kratko Liffe, bo odprl govor programskega direktorja Simon Popka , po kratkem uvodu bo na ogled otvoritveni film Pravi moški režiserke Marie Schrader . Gre za tragikomično zgodbo, ki raziskuje človekovo dojemanje ljubezni in hrepenenja ter se poglobi v vprašanje, kaj nas dela ljudi. Znanstvenica Alma je zaposlena v slovitem Pergamonskem muzeju v Berlinu. Da bi si zagotovila finančna sredstva za raziskave, privoli v sodelovanje pri nenavadnem eksperimentu. Tri tedne mora sobivati s humanoidnim robotom, ki naj bi se v tem času preobrazil v Alminega idealnega partnerja. Tako spozna Toma, čednega robota v človeški podobi, ki je ustvarjen za to, da jo osreči. Film je prejel nagrado za najboljšo žensko vlogo na letošnjem Berlinalu in štiri priznanja na manjših nemških filmskih festivalih.

Zato so se organizatorji odločili, da sedežni red na Liffu ne bo veljal. Pred uveljavitvijo novega odloka so organizatorji lahko prodajali vse sedeže v dvorani, skladno z novimi uredbami, pa so zmogljivost dvorane morali omejiti na polovico oz. na omenjeni en sedež razmika. Napovedani dogodki bodo torej lahko izvedeni le tako, da sedežni red ne bo veljal.

Kar 44 filmov bo na ogled prek "videa na zahtevo" (VOD), saj so zaradi novih ukrepov želeli Liffove filme približati čim večjemu številu občinstva, zato so v spletni trgovini Cankarjevega doma ponudili več filmov, kot so predvideli na začetku. Cena ogleda je nekoliko višja, saj predvidevajo, da si film od doma ogleda več kot ena oseba. Med filmi "na zahtevo" si bo moč ogledati filme, kot so Atlantida, Atlas ptic, Bendetta, Cenzorka, Hiša spominov, Izgubljene iluzije, Kje je Venera?, Labodji spev, Morena, Najbolj grozen človek na svetu, Nesrečni fuk ali Nori pornič, Pobesneli bivol, Pravi moški, Prasica, slabšalno ime za žensko, Pravi moški, Služabniki, Telesce, Titan, Vse je bilo v redu itd.

Za nagrado vodomec se bo potegovalo deset filmov, med njimi celovečerec Darka Sinka Inventura, tragikomedijo o človeku, ki spozna, da je imel o svojem življenju napačne predstave, ter mednarodno uspešni slovenski manjšinski koprodukciji Morena v režiji Antonete Alamat Kusijanović ter Telesce Laure Samani.