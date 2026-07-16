32. Sarajevski filmski festival bo odprl film Očetnjava Pawla Pawlikowskega

Očetnjava je imela svetovno premiero na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu, kjer je Pawel Pawlikowski osvojil nagrado za najboljšega režiserja.

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"Zdi se mi, da ta film naravno sodi na filmski festival v Sarajevu, saj je globoko prežet z zgodovino in konflikti - pojmoma, ki sta v spominu Bosne in Hercegovine še vedno živa. Festival ponuja idealno okolje za njegovo predvajanje. Moj odnos s filmskim festivalom v Sarajevu pa sega že desetletja nazaj," so na spletni strani navedli besede Pawlikowskega. Zgodovinska drama Očetnjava v ospredje postavlja odnos med nemškim pisateljem, Nobelovim nagrajencem za literaturo Thomasom Mannom, ki ga v filmu upodablja Hanns Zischler, in njegovo hčerko Eriko, ki jo igra Sandra Hüller. Poleti leta 1949, na vrhuncu hladne vojne, se oče in hči v črnem buicku odpravita na naporno in čustveno potovanje, ki ju vodi skozi opustošeno Nemčijo, od Frankfurta pod ameriškim nadzorom do Weimarja pod sovjetskim nadzorom. Po vrnitvi domov po šestnajstih letih izgnanstva v ZDA se mora Thomas Mann soočiti ne le z razdeljeno državo, temveč tudi z globokim razkolom znotraj lastne družine.