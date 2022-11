33. Liffe: hudomušno 'žmohten' poklon Fassbinderju

Ko mu nek večer na obisk pripelje mladega in vznemirljivo lepega Amirja (Khalil Gharbia), se Peter vanj v trenutku zaljubi z obljubo, da mu bo priskrbel filmsko kariero in mu odprl vrata v svet filmske industrije. Čeprav se razpoke med njima hitro pokažejo, saj je privlačnost bolj enostranska, Amir postane slaven in mu kmalu mecen in "ljubimec" postane bolj v napoto kot kaj drugega. Peter resnico težko sprejme, zato uteho še globlje poišče v alkoholu, hkrati pa se mora soočiti z neizprosno osamljenostjo in notranjimi demoni. Vse svoje frustracije pa nenadejano strese na vsakega, ki mu pride na pot, pa naj bo to lastna hčerka ali mati ...