33. Liffe: Je stari seks preteklost?

Skoraj 80-letni kanadski režiser David Cronenberg slovi kot "kralj telesne groze", dokazal pa se je tudi z zapletenimi dramami. Da vedno pokaže nekaj, kar nas preseneti, sporoča tudi na najnovejšim razmišljujočim in izzivalnim filmskim delom Zločini prihodnosti.

Saul Tenser (Viggo Mortensen) je priljubljen performativni umetnik, ki spi v viseči postelji, podobni maternici. V njegovem telesu nenehno rastejo novi organi, njihovo odkrivanje in odstanjevanje pa tvori jedro njegovih umetniških performansov, ki jih izvaja skupaj s svojo spremljevalko Caprice (Lea Seydoux). Oba se zavedata, da njuno početje ni nujno sprejeto z odobravanjem. Nova vladna institucija namreč poskuša izslediti posameznike z novimi organi, zato se Saul znajde pod njenim drobnogledom. Umetnik pod vse večjim pritiskom poskuša uprizoriti svoj najbolj šokanten performans do zdaj.

icon-expand Zločini prihodnosti so nova futuristična mojstrovina Davida Cronenberga. FOTO: Liffe

V ne tako oddaljeni prihodnosti se človeštvo vse bolj poskuša prilagoditi generičnemu, sintetičnemu okolju. Ustroj človekovega obstoja je človeško telo, telo je resničnost, stari seks je preteklost, operacija postane novi seks. Režiser raziskuje vpliv naše lastne tehnologije na človeštvo v želji ustvariti film, ki pokaže, kako bi se družba odzvala na spremembe v človeškem telesu, ki veljajo za nevarne in jih je treba zatreti. Cronenberg je rojen leta 1943 v Torontu, prve srednjemetražne filme je posnel ob koncu šestdesetih let, v njih je nakazal svojo obsedenost s človeškim telesom, spolom in virusi. Od teh sta poznana Stereo (1969) in dobro uro dolgi Zločini prihodnosti (1970), ki pa razen v naslovu nima nič z novim filmom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da je s svojimi filmi nekakšen napovedovalec prihodnosti, vemo že od njegovih prvih filmov, ko je naznanjal epidemijo aidsa (Parazitski umori, 1975), napovedal prevlado televizije in njenega vpliva na človeško psiho (Videodrom, 1981), pokazal, kako se z močjo uma razletavajo človeške glave (Skenerji, 1981), naredil vrhunski "remake" klasične Muhe (1986), kasneje je dregnil v ginekološke operacije z Zakletima dvojčkoma (1988), ufilmil celo "nefilmičnega" Williama Burrouhgsa (Golo kosilo, 1991), združil travestijo in opero (M. Butterfly, 1993), seks in prometne nesreče (Trk, 1996), nakazal na prihodnost gaminga (eXistenZ, 1999), se lotil shizofrenije (Pajek, 2002), v zadnjih dvajsetih letih pa dregnil v tematike kot so Freud, nasilje, ruska mafija in zvezdništvo. A priznati mu gre, da je prvi mož telesnega horrorja in Zločini prihodnosti je nov vrhunec filmskega velikana, ki bo sredi marca prihodnje leto obeležil častitljivih osemdeset let.