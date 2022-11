33. Liffe: Kakšnega 'okusa' so vegani?

Se spomnite starih italijanskih kanibalskih filmov? Ne? Nova francoska črna komedija Vegani so okusnejši raje kot odvratne prizore nastavi zanimivo ogledalo moderni družbi, ki je polna mesojedcev, vegetarijancev, veganov, aktivistov ter zanimivih interakcij med njimi.

Vincent z ženo Sophie že veliko let vodi podeželsko mesnico. Oba sta pri svojem delu zelo srčna in zavzeta, njune stranke pa tretirata kot člane svoje družine. A dejstvo je, da njun posel nekako kopni, težko je ponuditi kaj novega, enako nič novega pa ni tudi v njunem zakonu, ki je že dolgo brez prave iskrice.

icon-expand Vegani so okusnejši je črna komedija, v kateri se spopadejo mesojedci in vegani, z zanimivimi preobrati. FOTO: Liffe

Prodaja mesa je iz dneva v dan slabša, ni več kot nekoč, sploh ob dejstvu, da je moderno življenje drugačno, vedno več ljudi pa se odreka mesu, saj so na udaru tako vegetarijanci kot vegani. Mesnica je tik pred bankrotom, za povrhu pa sta še tarča agresivnih veganskih aktivistov. Ko Pascal ob enem od teh naključnih napadov po nesreči ubije enega od aktivistov, ki ga iz same svete jeze razkosa. A usoda hoče tako, da s Sophie prideta na nenavadno idejo, na podlagi katere nehote odkrijeta novo tržno nišo za rešitev njunega posla. Režiser Fabrice Eboué je zatrdil, da so "vegani, ki so videli film, večinoma razumeli, da do njih ne goji nikakršne zamere." Morda je še največje razburjenje povzročilo dejstvo, da so snemali v mesnicah s pravim mesom, torej z mrtvimi živalmi, zaradi česar bi bilo zanimivo prebrati v odjavni špici, ali je bila kakšna žival poškodovana v času snemanja filma.

Filmu, polnem črnega humorja, težko očitamo zlonamernost, saj je prej hudomušno smešen, odlično zaigran, po drugi strani pa je njegova rdeča nit obdsoditi skrajneže vseh vrst, ne glede na kateri strani so. Da tematika ni nič novega, se lahko spomnimo hongkonške komedije na temo "človeških mesnih pit", in sicer horror komedije The Untold Story (1993), ki je imela še dve nadaljevanji. Nekaj povsem drugega so grozljivke iz zvrsti t. i. kanibalske grozljivke, kjer so bili največji mojstri Italijani, predvsem režiserja Ruggero Deodato (Cannibal Holocaust, 1980) in Umberto Lenzi (Cannibal Ferox, 1981).