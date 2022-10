33. Liffe z občinstvom 'v živo' in 90 celovečerci

Letošnja novost je t.i. Jadranska mreža festivalov, v katero so se povezali še festivali iz Sarajeva, Zagreba, Herceg Novija in Beograda, kjer bodo nazadnje izbrali zmagovalni film, ki bo podprt s sredstvi za distribucijo. Platforma je po Popkovih besedah drugi vir iz programa Ustvarjalne Evrope Media, iz katerega lahko črpajo finančna sredstva za Liffe.

Bolivijski film Naš dom prikazuje reven kmečki par, ki se sooča s pomanjkanjem vode, švicarski film Nemir razmišlja o politiki in družbi Evrope v drugi polovici 19. stoletja, avstralski vsakdan pa bo prikazan v filmu Ravnine . S Hrvaške bo tekmoval film Varen kraj , ki temelji na tragični izkušnji režiserja Juraja Lerotića , ki je "svojo" vlogo tudi odigral. Slovensko kinematografijo bo zastopal film Moja Vesna slovenske režiserke v Avstraliji Sare Kern o deklici, ki se ne more soočiti z materino smrtjo.

V tekmovalnem programu Perspektive , ki ga sestavlja prvi ali drugi celovečerni film mladih avtorjev, mednarodna žirija pa najboljšemu podeli nagrado vodomec, bodo prikazali deset filmov različnih tematik. O odraščanju bodo pripovedovali islandski film Čudovita bitja , kanadski Falcon Lake in belgijski film Igrišče . Iz Francije bosta na ogled Neustavljivi o vihravem prijateljstvu med najstnicama v Parizu ter Prezaposlena na temo prekarnosti in različnih služb matere samohranilke.

Lea Seydoux, Viggo Mortensen in Kristen Stewaer v filmu Zločini prihodnosti Davida Cronenberga

Sekcija Predpremiere bo ponudila nagrajence najvidnejših filmskih festivalov kot so Cannes, Rotterdam, Berlin in Benetke, med njimi dobitnika letošnjega berlinskega zlatega medveda Alcarras režiserke Carle Simon in zlate palme v Cannesu Trikotnik žalosti režiserja Rubena Östlunda. Občinstvo bo med drugim lahko videlo tudi najnovejše filme Stephena Frearsa, bratov Dardenne, Christiana Mungiuja ter dva filma Ulricha Seidla.

V isti sekciji bodo na ogled še arhivsko-dokumentarni pogled na gibanje LGBT v Sloveniji LGBT SLO 1984 režiserja Borisa Petkoviča, koprodukcija s slovensko udeležbo Najsrečnejši človek na svetu makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske ter kostumska drama o avstrijski cesarici Sisi z naslovom Korzet režiserke Marie Kreutzer.