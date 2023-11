34. Liffe: Reality ali kdo je pravi zlikovec?

Reality Leigh Winner je ameriška veteranka vojaškega letalstva in nekdanja prevajalka NSA, ki je bila leta 2018 obsojena na najdaljšo zaporno kazen zaradi nepooblaščenega objavljanja vladnih informacij medijem. Winnerjeva je bila 3. junija 2017, zaposlena pri mednarodni vojaški korporaciji Pluribus, aretirana zaradi suma, da je razkrila obveščevalno poročilo o ruskem vmešavanju v ameriške volitve leta 2016 iz Agencije za nacionalno varnost (NSA) na novičarsko spletno stran The Intercept. Poročilo je pokazalo, da so ruski hekerji dostopali do volilnih imenikov v ZDA z operacijo lažnega predstavljanja elektronske pošte. Obsodili so jo na pet let in tri mesece zveznega zapora.