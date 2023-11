34. Liffe: Usodni homo-hetero ljubezenski trikotnik

V Memphisu rojeni režiser Ira Sachs v svojih filmih rad obravnava gejevsko problematiko in hkrati velja za enega ključnih ustvarjalcev newyorške gejevske scene. Za njegove filme se mu zdi, da nekako razkrivajo, obravnavajo vprašanja in se spoprijemajo z nekaterimi izmed njih. " Včasih so to primeri zelo osebnega postopanja, delovanja ali doživetij," je povedal.

Tomas se še naprej druži z Agatho, njun sicer na videz striktno seksualni odnos pa se poglobi, saj se zaljubita. Vsi trije postanejo razklani, saj jih po eni strani mede neizmerna telesna privlačnost, ki vsakega vleče na svojo stran, po drugi strani pa so boleče razdvojeni, za povrhu pa jih začne razžirati ljubosumje, ko je težko komur koli pripisati prevaro. Ko zadeve postanejo več kot resne, se skoraj usodno zapletejo in kmalu postane jasno, da je ljubezen praktično nemogoče deliti. Ali pač?

Četudi se morda zdi, da se film pretežno napaja z gejevsko romanco in vsemi mogočimi težnjami, ki naj bi premagale klasično zastavljeno romanco med očitno gejevskim protagonistom in seksi učiteljico, se ne koncu filma zdi, da nekako zmaga "zdrava pamet", ne glede na spolno usmerjenost, saj se stvari za večino postavijo na svoje mesto. Razen seveda za nekoga, ki je neznosno zmeden, izgubljen in s svojimi dejanji in obnašanjem prizadene svoje bližnje, tiste, ki bi jih pravzaprav moral imeti najbolj rad.

Morda v nekaterih očeh izpade celo kot negativec ali pač nekdo, ki nikoli ne dobi, kar si želi, četudi se morda slepi, da ima lahko vse in vsakogar, ne glede na posledice in travme, ki jih je povzročil. Odlično odigrana drama v katerem blestijo Rogowski, Whishaw in Exarchopoulosova, ki se je pred desetletjem doživela preboj s izredno seksi dramo Adelino življenje ob boku Lee Seydoux.