35. Liffe: Almodóvar o evtanaziji v angleščini

Prijateljici Ingrid (Julianne Moore) in Martha (Tilda Swinton) se poznata že od malih nog, ko sta bili sodelavki kot novinarki pri isti reviji. Ingrid je nato postala pisateljica, Martha pa vojna poročevalka, njuni profesionalni poti pa sta se tako dokončno razšli. Dokler ju spet ne združi usoda, saj Ingrid Martho obišče v bolnišnici, kjer se bori z neozdravljivo obliko raka, ki vedno bolj napreduje. Četudi se je Martha z boleznijo spopadla z veliko poguma in odločenosti, pa vedno bolj spoznava, da raku ne bo kos, zato pa skuša preostale dneve izkoristiti maksimalno, po možnosti z Ingrid ali katero od prijateljic. Marthina volja in optimizem pa se dokončno zlomita, ko izve, da so metastaze napredovale po njenem telesu. Zato se odloči na "temnem spletu" kupiti tableto za evtanazijo, s katero si želi brez bolečine, v idilični najeti podeželski hišici spokojno oditi s tega sveta. Bo Ingrid zmogla dovolj moči, da bo v "sosednji sobi", medtem ko bo njena najboljša prijateljica po lastni volji odšla v večna prostranstva?

Julianne Moore in Tilda Swinton blestita v prvem Almodovarjevem angleško govorečem filmu Sosednja soba. FOTO: Liffe icon-expand

Almodóvar v svojem prvem filmu v angleškem jeziku postreže z natančno študijo globine ženskega prijateljstva, zaupanja in tudi delikatne teme umiranja, s tem povezane evtanazije in vseh predsodkov, ki se ob tem porajajo tako posamezniku kot družbi kot taki. Oskarjevki namreč na prefinjen način nosita celotno breme filma, katerega tematika je vse prej kot lahka, hkrati pa to počneta počasi, sloj za slojem, včasih boječe, tipajoče, drugič spet odločno in neposredno, česar so sposobne samo zares vrhunske igralke.

