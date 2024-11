35. Liffe: Aplikacija za spremljanje posmrtnega življenja?

Kako lahko razmišljanje o smrti, odnos do umrlih in podaljšanje povezanosti s kom tudi po smrti prenesti na film, nam v novi mojstrovini pokaže kultni 83-letni kanadski režiser David Cronenberg. Film Mrtvaški prt je namreč posnel po smrti svoje žene, v filmu pa blestijo Vincent Cassel, Diane Kruger ter Guy Pearce.

OGLAS

50-letni Karsh (Vincent Cassel) je ugleden in premožen poslovnež, ki ima temu primeren ekscentričen okus, hkrati pa je neutolažljiv zaradi prerane smrti svoje žene. Zato je izumil GraveTech, revolucionarno in kontroverzno tehnologijo, ki živim omogoča, da spremljajo trupla svojih dragih pokojnikov, medtem ko ta razpadajo v grobu, ovita pa so v poseben prt, ki ga je podjetje razvilo skupaj s Kitajci in ki to omogoča. Ko se že zdi, da bo s tovrstnimi pokopališči zavzel svet, saj po poskusnem v Torontu načrtuje tudi širitev drugje po svetu, mu neke noči oskrunijo in razbijejo več grobov, tudi tistega, v katerem leži njegova žena. Karsh se odloči, da bo storilce razkrinkal, kmalu pa odkrije, da so oskrunjeni grobovi povezani in da nič ni tako, kot se zdi na prvi pogled.

Vincent Cassel v novi mojstrovini Mrtvaški prt kanadskega režiserja Davida Cronenberga. FOTO: Liffe icon-expand

"Resnično sem želel izvedeti, kaj se je po pokopu zgodilo z mojo ženo, saj nisem bil pripravljen ostati sam. Zdelo se mi je, da na samoto tudi ona ni bila pripravljena. Pomislil sem, da morda obstaja način, da umrlega svojca z uporabo tehnologije vsaj čustveno objamemo," je filmu ob bok povedal Cronenberg, ki je na naravnost vizionarski način ponudil kost času, ki prihaja in nam dal v razmislek, kaj vse bi bilo (morda že je) možno v smislu povezanosti med živimi in mrtvimi. Kajti prav njegove ideje v filmu se zdijo izvedljive, človeštvo pa bi morda lahko naredilo korak proč od metuzalemsko-okostenele tradicije, šlo bolje v korak s tehnologijami, ki so na voljo in tudi v tem smislu naredilo korak naprej. Seveda le tisti, ki si tega želijo in si hkrati kaj takega lahko privoščijo. Kako dobro je svoj francoski naglas skril Cassel, ki že vrsto let nastopa tudi v angleško govorečih filmih, ni več treba poudarjati, prej bojda presune, kako natrenirano je telo skoraj 60-letnika, ki ga, vlogi primerno, tudi rad pokaže, kot tudi ne razočara skoraj abrahamovka, seksi Diane Kruger, sicer resnična partnerica Normana Reedusa, ki ga poznamo iz serije Walking Dead oz. videoigre Death Stranding. Guy Pearce je klasičen v svoji kameleonskosti, spomnite se ga le v Memento, Priscilli, kraljici puščave, L.A. zaupno ali Prometeju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči