35. Liffe: Fluidna trans drama = Emilia Pérez

OGLAS

Rita Moreno Castro (Zoe Saldana) je mehiška odvetnica z zavidljivo kariero, a postaja nezadovoljna, saj je največ njenih strank med preprodajalci mamil, morilci in nasilnimi bogatuni. Ko sama postane žrtev ugrabitve, jo to pripelje do Manitasa, najbolj zloglasnega vodje mamilarskega kartela. Ta pa ima posebno željo, saj želi roki pravice ubežati tako, da bo spremenil spol, za kar Riti ponudi lep kupček denarja. Ker sama niti nima časa kaj dosti razmišljati, ponudbo sprejme, življenji obeh, tako nje kot nepridipravove nove identitete, Emilie Perez, pa postaneta skupek družinskih in osebnih razočaranj, ter hkrati pravi vrtiljak vzponov in padcev, kot tudi hoje po robu zakona.

Film Emilia Pérez je trikratni nagrajenec letošnjega Cannesa, sicer pa ga lahko poimenujemo fluidna drama z elementi kriminalke, telenovele in muzikala. FOTO: Liffe icon-expand

Režiser Jacques Audiard nam ponudi dober vpogled v tranzicijsko identiteto, hkrati pa se film dogaja v Mehiki, ki je po njegovem dokaj shizofrena država, tranzicija Manitasa v Emilio Pérez pa je nekako logično sovpadla z mešanjem žanrov. Na eni strani imamo kriminalko, na drugi pa tako telenovelo kot muzikal, ki uhaja vsem logičnim opredelitvam. In če jo je že potrebno, lahko unikatno stvaritev damo v predal fluidne drame. Audiard je med drugim prejel cansko zlato palmo za film Dheepan in beneškega srebrnega leva za režijo filma The Sisters Brothers. Film je torej težko umestiti kamor koli, saj se začne kot najtemnejši gangsterski triler, a samo do trenutka, ko glavna junakinja, mehiška odvetnica Rita Moreno Castro (Zoe Saldana), ne zapoje in nam da vedeti, da je pred nami vse kaj drugega kot tipična gangsteriada tipa Sicario, Preprodajalci ali Gomorra. Trans igralka Karla Sofía Gascón je naravnost sijajna, najprej v vlogi strašljivega vodje kartela Juana "Manitasa" Del Monta, nato pa kot Emilia Pérez, saj fascinira s svojim popolnim zlitjem z obema vlogama. Tako Zoe Saldana kot Selena Gomez pa sta s tem filmom pokazali, da obstaja filmsko življenje, poleg najstniških komedij ter Avatarja, Zvezdnih stez, Varuhov galaksije ali Maščevalcev.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči