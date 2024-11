35. Liffe: Trdnost vere ob boku vatikanskih spletk

Papež je mrtev, prestol je prost za novega kandidata. Odgovornost za konklave, izbor novega papeža, pade na Lawrencea ( Ralph Fiennes ), kar je nekaj, kar je mislil, da ga ne bo nikoli (pri)zadelo. Res ni nihče brezmadežen, si res nihče ne želi papeštva, gre res za vojno, ko se je treba opredeliti? Če bi obstajala samo gotovost in nobenega dvoma, potem ne bi bilo skrivnostnosti in ne bi bilo potrebe po veri, lahko slišimo v napovedniku filma, ki veliko obeta.

Lawrence mora tako po nenadni papeževi smrti zatreti lastne verske dvome ter se soočiti s 113 kardinali, ki so dobesedno napadli Vatikan. Predali so mobilne naprave, zaklenili vrata in zastrli okna, ostali pa bodo zaprti, dokler ne bodo izvolili novega papeža. Kmalu postane jasno, da je potegovanje za mesto papeža daleč od idealne krščanske drže ponižnosti in zaupanja v božje delovanje. Lawrence je pred težkim izzivom, kako ohraniti moralno držo sredi preračunljivega spletkarjenja, polnega zarot, skrivnosti in sabotaž, saj bi rad prišel do rezultata, ki bi odražal resnični nauk krščanske vere. Med njimi sta nežni progresivni Bellini ( Stanley Tucci ) in uglajeni tradicionalist Tremblay ( John Lithgow ). Oba imata skrivnosti, toda ali so te tako smrtonosne od tistih, ki jih imajo njuni prijatelji in seveda tudi tekmeci?

V odlični igralski zasedbi sta poleg Fiennesa, Tuccija, Lithgowa, tudi Sergio Castellitto in Isabella Rossellini. "Delali smo na nečem, kar se je res zdelo vredno, film je bil prava duhovna izkušnja," je za britanski Guardian izjavil Lithgow. "Nikoli me ni nehalo zanimati, kaj pomeni imeti vero. Prav tako sem zelo ganjen nad umetnostjo, ki jo je ustvarila cerkev. Ne samo Katoliška cerkev. Kaj je tisto, zaradi česar želimo graditi te cerkve in svetišča? Vera je ogromna, močna stvar, za katero se zdi, da si človeštvo želi imeti, tudi če ji nasprotujejo sile logike, znanosti in razuma. Zanima me ta energija. Gre za iskanje odgovorov. Življenje je neurejeno. Življenje je usrano. Življenje je nepredvidljivo. Mislim, da si ljudje želijo občutek skladnosti v svoji notranjosti. In pogosto vera vsebuje koristne smernice ali moralna pravila. Zapoved vere združuje ljudi in daje skupnostim občutek povezanosti," je za omenjeni časnik povedal Fiennes. "Mi ustvarjamo te ideje o bogu ali bogovih, ker je svet kaos, da razblini naše strahove. Nimamo nadzora nad svojim življenjem in to povzroča tesnobo. Strah pred smrtjo je najmočnejši; ustvarili smo vse te konstrukte, da bi se bolje počutili, ko umremo mi ali nam ljuba oseba," pa je dodal Tucci.

Film se posveča pozornost zapletenim temam npr. ali je temnopolti papež res znak napredka, če ima podle poglede na skupnost LGBTQ+, ali kako in koliko spremeniti zastarelo vero, preden se popolnoma zacikla sama vase ipd. Film ponudi zanimive nastavke za nadaljnje razmišljanje o smislu verovanja, človeškem pohlepu, zaupanju in kreposti. Zagotovo bo naletel tako pa podpornike kot tudi nasprotnike, a to je tudi smisel dobre umetnosti, v tem primeru filma, ki določene stvari (pravilno) predstavlja tako razumsko kot tudi s kančkom (pre)potrebnega dvoma.

Režiser Edward Berger, ki ga omenjajo celo kot novega Bondovskega režiserja, je v preteklosti sodeloval z Angom Leejem in Toddom Haynesom, je lani navdušil s filmom Na zahodu nič novega, posnetega po istoimenskem vojnem romanu Ericha Marie Remarqueja, ki so ga nagradili s štirimi oskarji.