35. Liffe: vodomec za kritiko madžarskega šolstva

Režiser z vodomcem nagrajenega filma Balint Szimler je ob prejemu priznanja povedal, da so časi na Madžarskem trenutno težki, zato se mu je zdelo, da mora v tej smeri nekaj narediti, saj je želel s filmom opozoriti na zastarele načine delovanja. Film Črna pika prikazuje strog šolski sistem, v katerem ni prostora za popuščanje, nastal pa je brez podpore države in s kar 19 koproducenti, ki so prišli do konsenza, da je čas za solidarnost in za to, da čase, polne prevar in zatiranja, prikažejo ne le na Madžarskem, ampak tudi drugod, kot je mnenja Szimler.