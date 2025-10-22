36. Liffe: novembrski praznik za ljubitelje filma

Med 12. in 23. novembrom se bo odvijal 36. Ljubljanski mednarodni filmski festival – Liffe. Festival bo letos ponudil 93 celovečernih in 39 kratkih filmov, izbor bo na ogled znova tudi v Kinu Šiška, nekateri filmi pa tudi v Mariboru, Celju in v Novem mestu.

36. Liffe bo tudi letos ponudil uveljavljene sekcije, retrospektivo pa so namenili ameriški filmski ustvarjalki Kelly Reichardt. Na ogled bo 93 celovečernih in 39 kratkih filmov, čakajo nas biseri svetovne kinematografije in nagrajenci najvidnejših festivalov, od Cannesa, Berlina, Benetk, seveda pa ne gre pozabiti tudi na najpomembnejše dosežke domače kinematografije.

Belo se pere na devetdeset FOTO: Liffe icon-expand

Festivalski sklop Perspektive, uraden tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec, bo ponudil prvenec mlade domače režiserke Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, film Črna borza odpira zanimivo in aktualno temo ropa umetnin v nizozemskem muzeju, srbski film Veter, govori mi Stefana Đorđevića je filmsko posvetilo umrli materi. V Predpremierah ne gre zamuditi Belo se pere na devetdeset Marka Naberšnika, filmsko pripoved po pretresljivem avtobiografskem romanu Bronje Žakelj Yorgos Lanthimos ponuja film Bugonia, predelavo kultne južnokorejske komedije Rešimo zeleni planet (2003), ogledali pa si bomo lahko tudi režijski prvenec Kristen Stewart Kronologija vode, biografski film o ameriški pisateljici Lidii Yuknavitch.

Umri, ljubica moja FOTO: Liffe icon-expand

Milost je novi film Paola Sorrentina, v katerem spet sodeluje s "svojim" igralcem Tonijem Servillom, ki je na beneškem festivalu prejel nagrado za najboljšega igralca. Nehvaležna bitja je novi film slovensko-češkega režiserja Olma Omerzuja, Ni druge izbire pa drama prekaljenega južnokorejskega režiserja Parka Chan-wooka. Richard Linklatter bo ponudil Novi val, igrani prikaz nastanka Godardovega prvenca Do zadnjega diha, tisti, ki se bodo fokusirali na festivalske zmagovalce, pa si bodo lahko ogledali Jarmuschev film Oče mati sestra brat, ki je letos presenetljivo zmagal v Benetkah.

Sanje FOTO: Liffe icon-expand

Med Predpremierami bo moč videti še Stellana Skarsgarda (Sentimentalna vrednost, režija: Joachim Trier), Jennifer Lawrence in Robert Pattinson sta zvezdi filma Umri, ljubica moja, Madsa Mikkelsena boste videli v črni komediji Zadnji viking, potem prihaja film Tujec francoskega cineasta Francoisa Ozona ter Zemljo krast domačega režiserja Žige Virca. Kralji in kraljice letos med drugim ponujajo nov film bratov Dardenne Mlade matere, ki je prejel nagrado za najboljši scenarij v Cannesu, Primer 137, dramo o protestih rumenih jopičev v Parizu, in film Vodja operacije režiserke Kelly Reichardt, ki so ji posvetili tudi letošnjo Retrospektivo. Panorama svetovnega filma bo ponudila favorite, kot so Pozna slava in Rojstnodnevna zabava, oba z Willemom Dafoejem, Ekstravaganca, ki je nekakšen ekvivalent polnočnega kina, bo ponudila Krutega policaja (1992) kultnega režiserja Johna Wooja, njegov zadnji film pred selitvijo v ZDA, in tudi Spermagedon Finca Tommyja Wirkole, ki ga poznamo po filmu Jekleno nebo, o nacistih s temne strani lune.

Kruti policaj je bil zadnji predhollywoodski film Johna Wooja FOTO: Liffe icon-expand

Odvrteli se bodo tudi Jadranska mreža festivalov Kinobalon, sodelovanje s Slovensko kinoteko Posvečeno: Julija Solnceva, Fokus: Aleluja, zabušant sem! Kino-integral: Zoltan Huszarik, Evropa na kratko, tekmovalni program kratkega filma ter VOD: kratki filmi Ester Ivakič in VOD: Sodobni hrvaški kratki film. V spremljevalnem programu bodo potekali pogovori s festivalskimi gosti in filmskimi ustvarjalci, kakor tudi okrogle mize in delavnice.

Enzo FOTO: Liffe icon-expand

Glavno nagrado, vodomca, bodo podelili režiserju najboljšega filma iz tekmovalnega sklopa Perspektive po izbiri mednarodne žirije, nagrado FIPRESCI izbere mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, podelili pa bodo tudi nagrado za najboljši kratki film, nagrado mladinske žirije Kinotrip in nagrado Art kino mreže Slovenije.

Črna borza FOTO: Liffe icon-expand

Nagrado občinstva zmaj bodo, kot običajno, na Liffu podelili najbolje ocenjenemu filmu, ki še nima distribucijske licence za Slovenijo. Glasovanje bo potekalo na prikazovalnih prizoriščih, in sicer v Cankarjevem domu, Kinodvoru, Kinu Bežigrad, Kinu Šiška in v dvorani AGRFT. Poleg omenjenih prizorišč bodo izbrani filmi festivala na ogledu tudi v mariborskem Mariboxu, Kinu Union v Celju in APT-ju v Novem mestu.