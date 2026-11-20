Usodni sekret (Flush), režija: Gregory Morin
Če bi Quentin Dupieux posnel kriminalno komedijo, ki bi se skoraj v celoti odvijala na javnem stranišču, bi bil rezultat verjetno precej podoben filmu Usodni sekret francoskega režiserja Grégoryja Morina. Luc je nekdanji odvisnik, slab mož in še slabši oče, ki si želi znova osvojiti srce svojega dekleta. Toda namesto romantičnega preporoda se zaplete v nevaren posel z lokalnimi dilerji, kar se konča z nasilnim obračunom in njegovo glavo v straniščni školjki. Dobesedno.
Sledi divja nočna odisejada, v kateri Luc poskuša izplavati iz lastne godlje, a ga vsak nov zaplet potiska še globlje v absurd. Morin iz banalnega, smrdečega in klavstrofobičnega prostora ustvari prizorišče kriminalnega kaosa, groteske in črnega humorja. Kar se začne kot precej neposrečen poskus reševanja zasebnega življenja, se sprevrže v serijo bizarnih pripetljajev, nasilnih obračunov in povsem odštekanih situacij.
Največji adut filma je prav njegova omejenost. Skoraj celotno dogajanje je stisnjeno v eno samo straniščno kabino, kar bi za marsikaterega režiserja pomenilo ustvarjalno oviro, Morin pa iz tega iztisne presenetljivo veliko. Nizkoproračunski pristop postane prednost, klavstrofobičnost pa gorivo za vse bolj čudaško dogajanje. Ne čudi, da je film navduševal občinstvo žanrskih festivalov in si prislužil sloves unikatno-adrenalinske filmske izkušnje.
Kot rečeno, po svoji odštekanosti in brezkompromisnem humorju Usodni film močno spominja na svet Dupieuxa, avtorja filmov Guma, Mandibule in letošnjega Tipični Phil z Woodyjem Harrelsonom. Po drugi strani pa z omejenim prizoriščem spominja na enoprostorske trilerje, kot sta Telefonska govorilnica in Zakopan. Le da Morin namesto klasične suspenzivne napetosti ponudi precej bolj umazano mešanico straniščnega humorja, kriminalnega brezupa in groteskne zabave.
Usodni sekret je odštekan, umazan in namerno neokusen žanrski izlet, ki ne skriva svojih nizkoproračunskih korenin, temveč jih spremeni v glavno orožje. Seveda ni priporočljiv za tiste z občutljivejšimi želodci, zagotovo pa popolna izbira za družbo, ki prenese nekaj filmske perverznosti in se zna od srca nasmejati odštekanim situacijam, ki se v filmu, kljub dolžini samo 70 minut, vrstijo ena za drugo. Skratka, vrhuska zabava za vse, ki si drznejo, da v kinu doživijo nekaj novega, ne glede na kateri strani straniščne školjke se nahajajo.
Dobrodošli v Hope (Hope), režija: Na Hong-jin
Južnokorejski režiser Na Hong-jin se je vrnil z ZF apokaliptično ekstravaganco, ki je po premieri v Cannesu hitro postala ena najbolj razvpitih žanrskih senzacij leta. V odmaknjeni vasici Hope blizu demilitariziranega območja se začnejo dogajati nenavadne stvari: najprej skrivnostno poginejo krave, nato začnejo izginjati in umirati ljudje. Vaški policijski načelnik Bum-seok sprva išče odgovore v običajnih razlagah, toda kmalu postane jasno, da je na delu nekaj precej bolj srhljivega. Ogromna pošast seje smrt, zato mora združiti moči z upokojenim polkovnikom in se podati na nevaren lov mačke in miši.
Režiser, ki se je mednarodno uveljavil z neusmiljenim trilerjem Zasledovalec in pozneje s kultnim Ječanjem, tudi tokrat ostaja zvest svojemu temačnemu filmskemu univerzumu. Njegove zgodbe so prežete z nasiljem, tesnobo in občutkom neizbežne tragedije, sam pa vztraja, da je v njihovem jedru nekaj globljega in pozitivnega. Po njegovem je naloga tragedije prav to, da nas pripravi do razmišljanja. In če je Ječanje grozilo z nevidnim zlom, Hope tokrat grozo materializira v obliki pošastnega obiskovalca, ki zamaje temelje navidezno mirne skupnosti.
Film že s svojim izhodiščem prikliče spomin na Gostitelja (The Host) Bong Joon-hoja, v katerem se družina spopade z velikansko mutirano pošastjo iz reke Han. Tudi pri Hope se znanstvena fantastika prepleta z družinsko dramo, vaškim okoljem in brutalnim bojem za preživetje. V posameznih sekvencah, predvsem proti koncu, film prikliče celo vizualne asociacije na Cameronovo kultno trilogijo Avatar. A ne gre za režiserja, ki bi se zadovoljil zgolj z žanrskim spektaklom, saj je njegova posebnost ustvarjanje nelagodja, v katerem se znano in neznano, racionalno in nadnaravno nevarno prepletajo.
Njegova filmografija je že od prvenca Zasledovalec, ki je leta 2008 opozoril nase v Cannesu, zaznamovana z neusmiljenim tempom in izjemnim občutkom za suspenz. Z Ječanjem je leta 2016 ustvaril eno najbolj nenavadnih in srhljivih južnokorejskih žanrskih mojstrovin, v kateri se je epidemija skrivnostne bolezni prepletla z nadnaravnim zlom, šamanskimi obredi in obupanim očetovskim bojem za hčerino življenje. Hope očitno nadaljuje to fascinacijo s človeškim strahom, nemočjo in vprašanjem, kaj se zgodi, ko odpovejo vse razumske razlage.
Hope je ambiciozen žanrski podvig, ki združuje pošastni spektakel, znanstveno fantastiko, grozljivko in apokaliptično vzdušje za povrhu. Film tako ne ponudi zgolj še ene zgodbe o lovu na pošast, temveč veliko bolj divjo in nepredvidljivo filmsko izkušnjo. Če je Gostitelj dokazal, da je mogoče pošastno grozljivko spremeniti v družbeno alegorijo, se pri Hope pripravite na še bolj odštekano vožnjo na meji med grozo in spektaklom.
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