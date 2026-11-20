Usodni sekret (Flush), režija: Gregory Morin

Če bi Quentin Dupieux posnel kriminalno komedijo, ki bi se skoraj v celoti odvijala na javnem stranišču, bi bil rezultat verjetno precej podoben filmu Usodni sekret francoskega režiserja Grégoryja Morina. Luc je nekdanji odvisnik, slab mož in še slabši oče, ki si želi znova osvojiti srce svojega dekleta. Toda namesto romantičnega preporoda se zaplete v nevaren posel z lokalnimi dilerji, kar se konča z nasilnim obračunom in njegovo glavo v straniščni školjki. Dobesedno.

Usodni sekret FOTO: Liffe

Sledi divja nočna odisejada, v kateri Luc poskuša izplavati iz lastne godlje, a ga vsak nov zaplet potiska še globlje v absurd. Morin iz banalnega, smrdečega in klavstrofobičnega prostora ustvari prizorišče kriminalnega kaosa, groteske in črnega humorja. Kar se začne kot precej neposrečen poskus reševanja zasebnega življenja, se sprevrže v serijo bizarnih pripetljajev, nasilnih obračunov in povsem odštekanih situacij. Največji adut filma je prav njegova omejenost. Skoraj celotno dogajanje je stisnjeno v eno samo straniščno kabino, kar bi za marsikaterega režiserja pomenilo ustvarjalno oviro, Morin pa iz tega iztisne presenetljivo veliko. Nizkoproračunski pristop postane prednost, klavstrofobičnost pa gorivo za vse bolj čudaško dogajanje. Ne čudi, da je film navduševal občinstvo žanrskih festivalov in si prislužil sloves unikatno-adrenalinske filmske izkušnje. Kot rečeno, po svoji odštekanosti in brezkompromisnem humorju Usodni film močno spominja na svet Dupieuxa, avtorja filmov Guma, Mandibule in letošnjega Tipični Phil z Woodyjem Harrelsonom. Po drugi strani pa z omejenim prizoriščem spominja na enoprostorske trilerje, kot sta Telefonska govorilnica in Zakopan. Le da Morin namesto klasične suspenzivne napetosti ponudi precej bolj umazano mešanico straniščnega humorja, kriminalnega brezupa in groteskne zabave. Usodni sekret je odštekan, umazan in namerno neokusen žanrski izlet, ki ne skriva svojih nizkoproračunskih korenin, temveč jih spremeni v glavno orožje. Seveda ni priporočljiv za tiste z občutljivejšimi želodci, zagotovo pa popolna izbira za družbo, ki prenese nekaj filmske perverznosti in se zna od srca nasmejati odštekanim situacijam, ki se v filmu, kljub dolžini samo 70 minut, vrstijo ena za drugo. Skratka, vrhuska zabava za vse, ki si drznejo, da v kinu doživijo nekaj novega, ne glede na kateri strani straniščne školjke se nahajajo.

Dobrodošli v Hope (Hope), režija: Na Hong-jin

Južnokorejski režiser Na Hong-jin se je vrnil z ZF apokaliptično ekstravaganco, ki je po premieri v Cannesu hitro postala ena najbolj razvpitih žanrskih senzacij leta. V odmaknjeni vasici Hope blizu demilitariziranega območja se začnejo dogajati nenavadne stvari: najprej skrivnostno poginejo krave, nato začnejo izginjati in umirati ljudje. Vaški policijski načelnik Bum-seok sprva išče odgovore v običajnih razlagah, toda kmalu postane jasno, da je na delu nekaj precej bolj srhljivega. Ogromna pošast seje smrt, zato mora združiti moči z upokojenim polkovnikom in se podati na nevaren lov mačke in miši.

Dobrodošli v Hope FOTO: Liffe