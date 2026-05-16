Film/TV

40. obletnica uspešnice Top Gun: film znova v kinematografih

Ljubljana, 16. 05. 2026 12.16

Avtor:
E.K.
Ob štirideseti obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se oba dela kultne franšize ponovno vrnila na velika platna. Jubileju se je z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Peta 'Mavericka' Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije.

Ob 40. obletnici legendarnega prvega dela filma Top Gun, ki je med največje zvezde izstrelil igralca Toma Cruisa, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela: prvi in tudi njegovo nadaljevanje, Top Gun: Maverick.

"Navdušen sem, da lahko z vsemi vami praznujem 40 let filma Top Gun. Res je izjemno zabavno ponovno videti ta dva filma na velikem platnu!," je galeriji fotografij s snemanja prvega in drugega dela uspešnice pripisal Tom Cruise.

Oboževalci franšize o delu vojaških pilotov so se že prejšnji mesec razveselili izjemno velike in vesele novice. V nastajanju je namreč nadaljevanje, tretji del filma Top Gun. Novico je aprila sporočil studio Paramount, pod okriljem katerega sta nastala že prva dva dela. Tudi tokrat bo lik Peta 'Mavericka' Mitchella obudil Tom Cruise, so še potrdili.

KOMENTARJI3

Amor Fati
16. 05. 2026 12.53
Samo Hollywood ve, kaj se je na snemanju zgodilo glavni igralki. Samo Hollywood.
Appendix
16. 05. 2026 13.12
kaj se je zgodilo?
Amor Fati
16. 05. 2026 13.19
Nekaj zaradi česar je zapustila Hollywood in ima še danes zaradi tega hude travme. Ne vem, če je dovoljeno o tem tu pisati. Poišči na spletu. Ne pod zaroto, ampak pod razkrito dejanje ( v angleščini ) Hitro boš našel. Boga revca si ne bo nikoli opomogla.
