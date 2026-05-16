40. obletnica uspešnice Top Gun: film znova v kinematografih

Ob 40. obletnici legendarnega prvega dela filma Top Gun, ki je med največje zvezde izstrelil igralca Toma Cruisa, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela: prvi in tudi njegovo nadaljevanje, Top Gun: Maverick.
"Navdušen sem, da lahko z vsemi vami praznujem 40 let filma Top Gun. Res je izjemno zabavno ponovno videti ta dva filma na velikem platnu!," je galeriji fotografij s snemanja prvega in drugega dela uspešnice pripisal Tom Cruise.
Oboževalci franšize o delu vojaških pilotov so se že prejšnji mesec razveselili izjemno velike in vesele novice. V nastajanju je namreč nadaljevanje, tretji del filma Top Gun. Novico je aprila sporočil studio Paramount, pod okriljem katerega sta nastala že prva dva dela. Tudi tokrat bo lik Peta 'Mavericka' Mitchella obudil Tom Cruise, so še potrdili.
