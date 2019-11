45-letnica groze Teksaškega pokola z motorko

Gein, ki je v tem filmu upodobljen kot Leatherface , orjak z (domnevno kožno oz. usnjeno) masko, je poleg Johna W. Gacyja, Jeffreyja Dahmerja ali Teda Bundyja zagotovo eden od širše poznanih serijskih morilcev v ameriški popularni kulturi, saj so prav o vsakemu izmed njih posneli že nič koliko filmov, serij in dokumentarcev. Teksaški pokol z motorko se sicer začne s tipičnim zapletom, ko se zvezdavi najstniki odpravljajo preverit, če so v resnici oropali grob dedka ene od protagnonistk, hkrati pa namiguje na to, da naj bi šlo za resnične posnetke o tem, kaj se je zgodilo petim mladostnikom. Četudi se sprva zdi, da je film ni tipičen "slasher", kot se imenuje žanr filmov, v katerih na veliko mesarijo ljudi, se psihološka groza in pričakovanje počasi spremeni v kruto realnost, ko se akterji zavejo, da so zares padli v roke krvoločne teksaške družine sprevržencev.

Režiser Tobe Hooper je predlani odšel v večnost, a mu gre priznati, da je s filmom, ki je ohlapno temeljil na zgodbi resničnega serijskega morilca Eda Geina posegel globoko v grozljivi žanr in v sam pristop k tovrstni tematiki. Hkrati pa je tlakoval pomembne temelje preostalim filmom, ki so sledili, njihovim ustvarjalcem in nenazadnje samim gledalcem, ki uživajo ali pač trepetajo ob tovrstnih filmih.

Na lestvici najstrašljivejših filmov vseh časov jeTeksaški pokol z motorko (The Texas Chainsaw Massacre) iz leta 1974 zagotovo precej visoko, pri nekaterih pa celo na samem vrhu. Četudi se morda pri okusu katerega od ljubiteljev oz. poznavalcev "tepe" s filmi kot so npr. Izganjalec hudiča ali s CarpenterjevimStvoromali Nočjo čarovnic, Hitchockovim Psihom ali filmom Rosemaryjin otrok Romana Polanskega. Okusi so, hvalabogu, različni. In prav je tako.

Srečajo se pač nečim, kar jih za vedno spremeni, saj odkrijejo nekaj, kar nikoli niso mislili, da je možno. Poleg tega, je film nastal praktično za drobiž, zaslužil pa je 30-krat toliko. Da je bilo tudi snemanje pravi pekel, pa priča dejstvo, da so igralci delali za zanemarljive honorarje, na vročini tudi okoli 40 stopinj Celzija. Svoje pa pove tudi podatek, da je bil film (v originalni različici) v Veliki Britaniji prepovedan vse do konca 90. let prejšnjega tisočletja.

V filmu je, podobno kot v Jagenjčki obmolknejo (1991), dobro poldrugo desetletje kasneje, veliko referenc na resničnega Geina, ki naj bi delal maske iz človeških obrazov, kakršno v filmu nosi tudi Leatherface, verižice in pohištvo iz kože in človeških organov ter priteklin. Bil naj bi problematičen mož s strogo in ukazovalno mamo, prav tako pa mu niso dokazali domnevnega kanibalizma. Vse to lahko po koščkih vidimo v filmu, vse pa je dobra psihološka igra, ki se igra s čustvi in strahovi gledalcev. Seveda je bilo že ob samem izidu filma za gledalce in kritike vse skupaj velik šok, hkrati pa gre režiserju priznati, da je film eden redkih, ki še dandanes marsikoga pošteno prestraši. Preprosto je tako dobro posnet in ima tako efektne prizore, ga stvar, ne glede na to, da je stara 45 let, deluje.

Po svoje je šokantno že to, da film vseeno temelji na določenih dejstvih, ki so jih vzeli z Geinovega življenja, sicer pa sta izviren scenarij zelo dobro spisala Hooper in Kim Henkel. Zanimivo je, da sta kasneje nekakšen hommage temu filmu naredila Wes Craven (poznan po filmskih serijalih kot sta Nočna mora v ulici BrestovinKrik) s filmoma Opazujemo te (The Hills have eyes 1in2), navdihnil pa naj bi tudi Ridleyja Scotta, da je posnel prvega Osmega potnika leta 1979.

Film se tako naslanja na vso grozo, ki si jo gledalci lahko samo predstavljajo, nekaj od tega pa seveda tudi zelo nazorno lahko vidijo in podoživijo ob ogledu filma. Sama zgodba se zdi precej verjetna in resnična, ali tovrstne filme jemljete kot zabavo ali pač "živo" grozo, pa je seveda drugo vprašanje. Če menite, da gre za slednje, potem najbrž niste privrženci tovrstnih filmov in jih z največjim veseljem izpustite.