47-letni irski igralec umrl v spanju

47-letni irski igralec Karl Shiels, ki je nazadnje igral kot Robbie Quinn v televizijski seriji Fair City, je nenadoma umrl v spanju, je sporočila njegova agentka Lisa Richards.

"Globoko smo šokirani in užaloščeni, ko smo slišali, da nas je zapustil naš klient in prijatelj Karl Shiels. Bil je izvirno unikatna oseba, hkrati pa prodoren, dobrodušen, zabaven in ostrega uma, zgovoren in igralec z neverjetno močjo. Kar je bil velika sila v irskem gledališču. Naša srca so zlomljena, a naše misli so pri njegovi partnerici Lauri in njegovi družini, otrocih in številnih tesnih prijateljih," je o njem povedala Richardsova.

Shiels je bil poznan po vlogi v filmu Batman: Na začetku (2005), ter serijahFair City, Into the Badlands, Peaky Blinders, Veronica GuerininTudorji. Leta 2016 je bil nominiran za najboljšega igralca irske akademije za film in televizijo, sicer pa je bil umetniški direktor gledališča Theatre Upstairs v Dublinu, igral pa je tudi v gledališčih The Abbey TheatreinDruid Theatre Company.